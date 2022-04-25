Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen programı Survivor 2022'de geçtiğimiz günlerde ünlüler ve gönüllüler takımındaki isimler karıştırıldı. Oluşturulan yeni takımlar ile yarışmacıların 'Survivor' olmak için kıyasıya rekabeti sürerken yarışmacıların aileleri de sosyal medyada aktif şekilde rol alıyor.

Yarışmanın başından bu yana ön plana çıkan Evrim Keklik, girdiği potalar ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Uzun süredir stratejik olarak rakipleri tarafından bilinçli bir şekilde potaya gönderildiği iddia edilen Evrim'in bu hafta yine potaya girmesi sonrası ailesi tepki gösterdi.

EVRİM'İN BABASINDAN TEPKİ: KIZIMI ELEYİN

Survivor Evrim Keklik'in babası, kızının defalarca eleme potasına girmesini kaldıramadı. Evrim'in üst üste potaya çıkması sonrası, kızına sürekli destek veren ve haksızlığa uğradığını düşünen Hayrettin Keklik paylaşımıyla gündem oldu.

Survivor Evrim'in babası Hayrettin Keklik, kızına SMS desteğinde bulunan hayranlarının yüzüne bakamadığını söylerek Acun Ilıcalı'ya seslendi. "Sevgili Acun lütfen kızımı eleyin" diyen Hayrettin Keklik, "EKFC'nin yüzlerine bakamıyorum. Bu yükün altından kalkamam, nasıl helalleşirim bilmiyorum tam 10 pota" ifadelerini kullandı.

Survivor yarışmacısından ilginç itiraf: Adayı yakacaktık Survivor 2020 ve 2022 kadrosunda yer alan Yunus Emre Özden önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Özden, Survivor’da Yasin ile olan bir anısını da paylaştı.

Survivor’da Nagihan, Hikmet’e demediğini bırakmadı, hakaretleri başını yaktı! Acun Ilıcalı, Nagihan’ın cezasını kesti Survivor’ın dün akşam yayınlanan son bölümünde Nagihan’ın Hikmet’e söylediği sözler şoke etti. Oyun esnasında sinirlerine hakim olamayan Nagihan, Hikmet’e hakaretler savurdu. Olay tartışmaya dönüştü. Nagihan Karadere ile Gönüllüler takımından Hikmet Tuğsuz arasında çıkan tartışma sonrası Acun Ilıcalı devreye girdi. Konseyde konuşan Ilıcalı, “Favori isimlerden birisin ama bir saniye tereddüt etmeden gerekeni yaparım” diyerek Nagihan’a verdiği cezayı açıkladı.