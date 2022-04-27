Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikahlarına aileleri değil, yalnızca arkadaşları katıldı.

MUHABBET KUŞU ALDIM

Arkadaşları arasında adı cimriye çıkan Alişan, Seda Sayan’a düğün hediyesi olarak ne aldığını açıkladı. Snob Magazin kameralarına takılan Alişan, "Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evliliği çok konuşuldu. Hediye aldınız mı?" sorusuna, "Düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldım" cevabını verdi.

“CİMRİ SÖZÜ ÜSTÜMÜZE YAPIŞTI”

Öte yandan daha önce Alişan’a yakın arkadaşı ‘cimri’ yakıştırması’ yapmıştı. Demet Akalın'ın yorumuna karşılık Alişan, “Aslında harcamalarımda kısıtlama yapmam ama cimri sözü üstümüze yapıştı, böyle gidiyor” demişti.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in nikahından...

Kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan ile evlenen Çağlar Ökten'in ailesi sessizliğini bozdu Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını dün Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı. Çiftin nikahlarına aileleri değil, yalnızca arkadaşları katıldı. Seda Sayan’ın bugünkü programında nikaha katılmayan Çağlar Ökten’in anne ve babası çifte video göndererek mutluluklar diledi.

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı.