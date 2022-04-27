Türkiye Gazetesi

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, hangi dizilerin gelecek sezon devam edeceği, hangi dizilerin ise yayın ömrünün son bulacağı netlik kazandı. Bu bağlamda alınan bilgiye göre Oğlum dizisinin final yapacağı öğrenilirken, son bölümünün yayınlanacağı tarih de belli oldu.

15. BÖLÜMÜ İLE FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Reytingleri 3 bandında ilerleyen Show TV’de ekrana gelen dizinin final tarihi de belli oldu. “Oğlum” dizisinin ekran macerası 15. bölümde sona erecek.

Proje ve senaryo tasarımına Ahmet Katıksız’ın imza attığı diziyi Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz kaleme aldı.

Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Oğlum’un oyuncu kadrosu Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı ismi buluşturdu.

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