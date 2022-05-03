Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala özlemine son verdi. 38 yıl sonra bu sevinci yaşayan bordo-mavili taraftarlar, sokakları karnaval havasına çevirdi. Şampiyonluk Türkiye’nin pek çok yerinde kutlanırken FIFA da Trabzonspor’un şampiyonluğuna dair bir paylaşım yaptı.

“ÇAĞIRSAYDINIZ CANLI OKURDUM”

Şampiyonluk kutlamaları dünya çapında ses getirirken, FIFA da Trabzonspor taraftarının büyük sevincinin videosunu Twitter'dan paylaştı. Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise FIFA'nın paylaşımına sessiz kalamadı.

FIFA'nın Trabzonspor paylaşımına Demet Akalın'dan yorum

Paylaşıma cevabı gecikmeyen Akalın, "Waow FIFA paylaşmış. Çağırsaydınız canlı okurdum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demet Akalın’ın talebini duyunca bakanı hemen yanına çağırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz yıl pandemi kapsamında alınan önlemler gereği uygulanan gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ricada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırarak konuyla ilgili sanatçıları bilgilendirdi.

Oscar tokadına Demet Akalın yorumu: Eline sağlık Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Will Smith, eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a sinirlenip aniden sahneye çıkarak tokat attı. Oscar ödüllerini takip eden ünlü şarkıcı Demet Akalın ise olayla ilgili yorum yapmayı ihmal etmedi. Akalın, Twitter’dan "Eline Sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez” dedi.