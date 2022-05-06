Türkiye Gazetesi

Survivor 2022 All Star’da dün akşamki yayınlanan bölümünde, ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Oyun sırasında Merve Aydın ciddi bir sakatlık yaşadı. Acı içinde yerde kalan Merve Aydın’ın aşil tendonu koptu. Aydın’ın acı içindeki gözyaşları ise herkesi hüzne boğdu.

“YAŞADIĞI AĞIR BİR SAKATLIK”

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı konuşmada "Talihsiz bir olay yaşandı. Tarihi bir oyun, tarihi bir galibiyet ama çok iyi biliyorum ki hiçbirinizin umurunda o galibiyet yok. Kendisiyle uzun bir süre konuşurken abisi olarak ona tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan konuşmanın sonunda Merve'yi son bıraktığım nokta iyi bir nokta. Sakatlık çok büyük bir bela olmuş spor hayatınızda. Onun yaşadığı da ağır bir sakatlık" dedi.

“SURVİVOR MACERASI SONA ERDİ”

Ilıcalı, bu tür sakatlıkların kolay kolay geçmediğini belirterek, "Ortopedik sakatlıkların en teselli veren tarafı birkaç ay sonra sağlığa kavuşabilmek. Bu sezon hayatımın en yakın dostlarından birini kaybettim. Yeri olmayacak bir acı. Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi Merve için Survivor macerası sona erdi." ifadelerini kullandı.

PARVİZ’DE ELENDİ

Öte yandan Acun Ilıcalı Parviz'le ilgili de kötü haberi duyurdu. Ilıcalı, "Sağlık ekibimiz aşilinde soru olan Parviz'le ilgili kesin kararı verdi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" dedi.

Acun Ilıcalı bayramda müjdeli haberi verdi, Survivor yarışmacıları havaya uçtu Survivor All Star 2022, dün akşam yine heyecanlı bir bölümle ekranlardaydı. Heyecanlı dakikaların yaşandığı gecede, Acun Ilıcalı yarışmacılara müjdeli haberi bayramın ilk günü verdi. Ilıcalı, yarışmacıların artık şampiyonluğa odaklanmasını istediklerini belirterek ‘Yokluk Adası’ uygulamasının kaldırıldığını söyledi.

Survivor Evrim'in babası Acun Ilıcalı'ya seslendi: Lütfen kızımı eleyin Survivor 2022'de üst üste eleme potasına giren ve aldığı SMS desteği ile yarışmaya devam eden Evrim Keklik'in babası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı'ya seslendi, "Lütfen kızımı eleyin" dedi.

Survivor yarışmacısından ilginç itiraf: Adayı yakacaktık Survivor 2020 ve 2022 kadrosunda yer alan Yunus Emre Özden önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Özden, Survivor’da Yasin ile olan bir anısını da paylaştı.