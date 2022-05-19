Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen'in rol aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 13 Haziran'da sezon finali yaparak ekranlara yaz arası verecek. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin, sezon finali olan 147. bölümünde bir ayrılık yaşanacak.

BERK OKTAY YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberi göre, 143. bölümü çekilen diziden ilk ayrılık haberi geldi. Savaşçı dizisinden ayrılıp Yasak Elma'ya dahil olan ve 2 başarılı sezon geçiren yakışıklı aktör Berk Oktay projeye veda edecek. Her sezon kadrosunda ayrılıklar yaşanan ve yeni oyuncuların dahil olduğunu Yasak Elma dizisinde başka vedaların yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Yasak Elma'da yeni oyuncu rüzgarı Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma dizisine, ünlü oyuncu Cansel Elçin konuk olacak.

Yasak Elma'da yaprak dökümü Bu sezon Yasak Elma dizisine dahil olan iki oyuncunun, kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı.

Yasak Elma dizisinden hayranlarını üzecek karar Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın yayına, 2 hafta ara verileceği duyuruldu.

Yasak Elma’nın yıldız oyuncusu Eda Ece yeni projesini duyurdu! Yasak Elma dizisindeki performansıyla gözleri üstüne çeken ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir yarışma programına başladığını açıkladı. Ece’nin açıklaması hayranlarını şaşırttı ve mutlu etti.