Türkiye Gazetesi

ATV’de ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına bu hafta Kütahya’dan Cemile Karaca katıldı. Yardım çağrısında bulunan kadın, şiddet gördüğünü iddia etti. Cemile Karaca, 4 yıl önce görücü usulü evlendiği Ramazan Karaca ile boşanmak istediğini söyledi ve “Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor. Şiddet gördüm altınlarımı aldı, mağdur edildim” şeklinde konuştu. Programda kayınvalidesi ile yüzleyen Cemile Karaca’nın hızlı konuşmaları ve tepkileri sosyal medyanın gündemine oturdu.

“LANET OLSUN ONUNLA EVLENDİĞİM GÜNE”

Canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşen kadın sinirlerine hakim olamadı. Stüdyoya bağlanan kayınvalidesini karşısında görünce sert sözler sarf etti. Kayınvalidesi ile eşinin kendisini sokağa attığını belirten kadın “Eşimi ilk gördüğümde sevdim ama yanlış kişiyi sevmişim. Lanet olsun onunla evlendiği güne” dedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Cemile Hanım, tepkileri ve sinirli halleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Cemile Hanım'ın canlı yayındaki hallerini paylaşan birçok kullanıcı esprili yorumlar da yaptı. İşte onlardan bazıları...

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