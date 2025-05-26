Acı haberi duyuran Aslı Hünel'in son paylaşımı herkesi ağlattı

Aslı ve Saruhan Hünel’in annesi Şükran Hünel'in vefatı, sevenlerini hüzne boğdu. Annesinin kaybıyla sarsılan Aslı Hünel, günler sonra yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri dağladı.

Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel, geçtiğimiz günlerde anneleri Şükran Hünel’in vefatıyla sarsılmışlardı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Şükran Hünel, hayatını kaybetmişti.

Annesinin cenazesinde zor anlar yaşayan ve baygınlık geçiren Aslı Hünel, günler sonra paylaşımda bulundu.

Annesi Şükran Hünel ile fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Bana bakışına kurban olurum. Güzel annem, seni kalbime sakladım" notunu düştü.

Ünlü ismin takipçileri “Başınız sağolsun”, “Allah yardımcınız olsun”, “Zor bir durum mesajı okuyunca ağladım” gibi yorumlar yaptı.