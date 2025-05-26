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Acı haberi duyuran Aslı Hünel'in son paylaşımı herkesi ağlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acı haberi duyuran Aslı Hünel&#039;in son paylaşımı herkesi ağlattı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aslı ve Saruhan Hünel’in annesi Şükran Hünel'in vefatı, sevenlerini hüzne boğdu. Annesinin kaybıyla sarsılan Aslı Hünel, günler sonra yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri dağladı.

Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel, geçtiğimiz günlerde anneleri Şükran Hünel’in vefatıyla sarsılmışlardı.

Acı haberi duyuran Aslı Hünel'in son paylaşımı herkesi ağlattı - 1. Resim

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Şükran Hünel, hayatını kaybetmişti.

Acı haberi duyuran Aslı Hünel'in son paylaşımı herkesi ağlattı - 2. Resim

Annesinin cenazesinde zor anlar yaşayan ve baygınlık geçiren Aslı Hünel, günler sonra paylaşımda bulundu.

Acı haberi duyuran Aslı Hünel'in son paylaşımı herkesi ağlattı - 3. Resim

Annesi Şükran Hünel ile fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Bana bakışına kurban olurum. Güzel annem, seni kalbime sakladım" notunu düştü.

Acı haberi duyuran Aslı Hünel'in son paylaşımı herkesi ağlattı - 4. Resim

Ünlü ismin takipçileri “Başınız sağolsun”, “Allah yardımcınız olsun”, “Zor bir durum mesajı okuyunca ağladım” gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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