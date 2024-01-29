Acil ameliyata alınan Alişan'dan haber var, eşi Buse Varol videosunu paylaştı

Dün konser yolunda rahatsızlanan Alişan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Apandisit ameliyatı olduğu öğrenilen şarkıcının sağlık durumunu eşi Buse Varol paylaştı, operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

Eskişehir’e giderken rahatsızlanan Alişan, karın ağrısı nedeniyle Bursa’da apar topar özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil olarak ameliyat olan şarkıcının eşi Buse Varol, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“APANDİSİT AMELİYATI OLMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER”

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine konsere gitmek üzere çıktığı yolda rahatsızlanan Alişan, sevenlerini korkuttu. Yolda giderken rahatsızlanan şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acil olarak ameliyata alınacağını şu sözlerle bildirdi:

“Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa’da hastaneye acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz, ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim.”

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Alişan’ın sağlık durumu merak edilirken, eşi Buse Varol’dan bir paylaşım geldi. Varol, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Alişan’ın apandisit ameliyatı başarılı geçti. Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Ünlü ismin eşi Alişan’ın operasyon sonrasında çekilen görüntülerine de yer verdi. Videoda, şarkıcının hala ağrısının olduğu ve yürümekte güçlük çektiği görüldü.