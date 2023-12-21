Acun Ilıcalı ‘kara para aklıyor’ iddialarına sert çıktı! Kazancını ve TV8’i nasıl aldığını açıkladı

21 Aralık 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:53

Mehmet Ali Erbil’in katıldığı bir yayında “Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum” sözleriyle Acun Ilıcalı’nın kara para akladığını ima etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Enver Aysever’in Youtube’daki kanalına konuk oldu. Ilıcalı hem Mehmet Ali Erbil’e cevap verdi, hem de bugünlere nasıl geldiğini ve kazandığı paraları tek tek açıkladı.

“MEHMET ALİ ERBİL’E SADECE GÜLÜYORUM”

İddialara sessiz kalmayan Ilıcalı, Erbil’e Çarkıfelek programını teklif etmedikleri için böyle bir çıkışın geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ona gülüyorum sadece. Kendisi Çarkıfelek’i ona sundurmadık diye sinirlenmiş, öyle anlıyoruz konuşmalarından. Çünkü dikkat ederseniz Çarkıfelek’i Cem Davran sunacak diye anons ediyoruz, sonrasında Mehmet Ali Erbil’den açıklamalar geliyor. Bir yapımcıyla bir sunucunun aynı parayı kazanacağını mı düşünüyoruz. Kafamızda böyle bir şey mi var? Yapımcı kadar para kazanacağını zannediyorsa hayata 5-0 mağlup başlamış. Yapımcılar yatırım yapar, daha çok kazanır, oyuncular o kadar kazanmaz, dünyanın her yerinde bu böyledir.”

“ŞU KİŞİYE İŞ VERME DEDİĞİM OLMADI”

Kimsenin önüne taş koymadığını ve işlerini engellemediklerini belirten Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mehmet Ali Erbil ile ben ne zaman nerede buluşmuşum? Benim kanalımda çalışmış mı, hayır. O zaman sorun ne? Herkesi çalıştırmak zorunda mıyım? Ben şu ana kadar birisini arayıp, şu kişiye iş verme dediğim olmadı. İnsan başaramadığı zaman iki şey yaşamaya başlar. Birincisi ben neden başaramadım diye sebepler yaşamaya başlar. Sonra da başaranlara sarmaya başlar. Maşallah bütün özellikleri görüyoruz.”

KAZANCINI AÇIKLADI

Kara para iddialarına sinirlenen Acun Ilıcalı, nasıl televizyon kanalı aldığını ve bugünlere nasıl geldiğini kazandığı paralarla birlikte tek tek tek açıkladı:

“Muhabirim, Show TV’ye gidip ben bir gezi programı yapmak istiyorum diyorum (Acun Firarda). İzin veriyorlar. Haftada 30 bin dolar kazanıyorum. 4 yıl boyunca yapıyorum bunu. Burada iyi kötü bir para kazanıldı mı? Var Mısın Yok Musun benden önce iki kere batmış Türkiye’de. Ben kanala gidip programı yapmak istediğimi söylüyorum. Bana inanıyorlar, batmış proje bir anda seyrediliyor. Bir prime time programda yapımcı 100 bin dolar kazanıyor. 150 bölüm program yapan biri, prime time’da 100 bin dolar kazanıyorsa, 150 bölümde 15 milyon dolar kazanır. Yılda 15 milyon dolar kazanan adam 6 senede 90 milyon dolar kazanıyorum. 70 milyon dolara ise TV8’i alıyorum. Kanal o zaman 15. sonrasında ilk sıralara yerleşiyor, her seneyi 1. ya da 2. bitiriyoruz. Bu kanal para kazanıyor. Amerika’da yılda 150 gün program yapıyorum. Bundan haberiniz var mı sizin? NBC’nin kanalında yılda 150 bölüm program yapıyoruz, Meksika’da yılda 250 gün program yapıyoruz. Bundan haberiniz var mı sizin? Dünyanın bir ucunda Meksikalılara kalkıp yaptığınız programı seyrettiriyorsanız, 200 milyonluk ülkede program izletiyorsanız iyi kötü para kazanıyorsunuz. Yunanistan’da yine 200 gün yayındayız. Ben şimdi dünyaya açılmışım, televizyonda belki de 1 milyar adama program seyrettiriyorum. Acun nasıl kazanıyor? Ne güzel bir dünya ya bu?”