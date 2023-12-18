Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı’yı hedef gösterdi: Serveti araştırılsın

18 Aralık 2023 10:52 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 11:45

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son dönemde TikTok’ta yaptığı yayınlarla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, Youtube’da ‘Bak Burası Çok Önemli’ adlı kanala konuk oldu. Ünlü isim, açıklamalarıyla gündem oldu.

ACUN ILICALI’YA GÖNDERME

Geçmişte Acun Ilıcalı’nın kendisinden röportaj alabilmek için kapısında yalvardığını belirten Erbil, Ilıcalı’nın servetinin araştırılması gerektiğine de imada bulunarak şunları söyledi:

“Acun elinde mikrofonla Televole adlı programı yapıyordu. Benden yarım saat röportaj çalabilmek için kapımda bir saat bekliyordu. İnternette de görüntüleri var. 3-5 yıl içinde iki tane ulusal kanalı, 1 dijital platformu, 2 futbol takımı, 2 tane özel uçağı, sayısını bilmediğiniz tekneleri var. Ben 50 yıldır televizyon starıyım ne bir kanalım var, ne bir uçağım var… Bunun yorumlarını kamuoyuna sunuyorum. Ben bu kadar kazanamadım, çocuklarımın annelerine evler verdim ama ne kadar da kazansam özel uçağım olamazdı. Ben 50 yıldır vergi veriyorum, bu anlamda sanatçılar arasında birinci olmuş insanım.”

NEDEN TİKTOK’TA YAYIN YAPIYOR?

Ünlü şovmen, “Bu kadar iyi yerlerde olmuşken, Mehmet Ali Erbil gibi bir insan neden TikTok’ta?” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“O benim halkımla birlikte yaptığım eski programlardaki özlemim. Onlarla birebir sohbet ediyorum, zaman geçiriyorum, diyalog kuruyorum. Vatani görevini yapan, nöbetteki askerler beni arıyor, bu çok değerli değil mi?”

“AMACIM PARA KAZANMAK DEĞİL”

Mehmet Ali Erbil’e TikTok kazancı da soruldu. Ünlü şovmen bu soruya ise şöyle karşılık verdi:

“Bahsedilen rakamların 10’da 1’i bile değil. Günde 2-3 bin TL kazanıyorum. 200-300 bine yakın rakamları kazananlar var, yok değil. ‘Orada dilencilik yapıyorlar’ gibi bir şey yok. O platformun raconu öyle. Herkes birbiriyle yarış yapıyor. Yoksa hediye gelsin de 3 kuruş kazanayım derdinde değilim. Amacım hayatı paylaşmak, sosyalleşmek. Alzheimer olacağıma TikTok’ta olayım.”