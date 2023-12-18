Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü 5 TL'den satışa çıkardı, ilanı görenler şaştı kaldı

18 Aralık 2023 09:32 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 10:28

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

49. Altın Kelebek Ödül töreninin yankıları sürüyor. Bu sene ödül alamayan fenomen ve şarkıcı Reynmen, 2020 yılında aldığı ödülü çöpe attığı videoyu paylaşmıştı. Bir tepki de Mabel Matiz’den geldi.

“SAHİBİNDEN SATILIK”

‘Fırtınadayım’ , ‘Öyle Kolaysa’ , ‘Ahu’ , ‘Sarmaşık’ gibi şarkılarıyla bilinen Mabel Matiz, kendisine verilen eski Altın Kelebek Ödülü’nü ikinci el ürünlerin satışa sunulduğu sahibinden.com adlı sitede 5 TL’den satışa koydu. İlana “Sahibinden satılık, kelepir Altın Kelebek” başlığını attı. İlan açıklamasında ise “Sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En İyi Erkek Sanatçı, 2019. Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Herkes bu ilanın gerçek olup olmadığını merak ederken, Mabel Matiz’in X’ten konuya ilişkin paylaşımları beğenmesi iddiaları güçlendirdi.

Mabel Matiz’in ilanını gören sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi. X’te (Twitter) gündem olan konuya “Komik bir ilan olmuş” , “1 TL yaparsan alırım” , “Fiyat müthiş” , “Elden teslim alabileceksem Sakarya’dan atlayıp geliyorum” tarzında yorumlar geldi.