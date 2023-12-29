Acun Ilıcalı oy verdiği partiyi ve nedenini açıkladı: Hiçbir çıkarım yok

29 Aralık 2023 09:42 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 10:10

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalına konuk oldu. Soruları açık yüreklilikle cevaplayan Ilıcalı AK Parti’ye oy verdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisinden bahsetti.

“SERVETİMİN AK PARTİ İLE İLGİSİ YOK”

TV8’in patronu Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorsun. Merak ediliyor, ben de sormak istiyorum, servetini yapmanda AK Parti ile ilişkilerinin bir etkisi var mı? Erdoğan mı zengin etti seni?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Benim bugüne kadar gelmemin maddi tarafında Cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır. Bunu herkes de görüyor. Ben Show TV’de ve Star TV’de program yaptım, sonra kendim kanal açtım. Bu yolda zaten bir insan program yapıp reyting oluşturmasında doğal olmayan ne var anlamış değilim. Bizim gibi büyük bir ülkede kalkıp akşamları insanlara televizyon seyrettirip yapımcı olup para kazanırsanız bunda Cumhurbaşkanımızın hangi tarafının alakası var bilmiş değilim” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZA ÇIKARSIZ BİR SEMPATİM VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklediğini belirten Ilıcalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımıza gelirsek kendisine çıkarsız bir sempatim var. Ben AK Parti ile bir alakam olduğunu hiç hatırlamıyorum ama oyumu AK Parti’ye verdim. Sonuç olarak Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum. Benim cumhurbaşkanımızla ilgili olan bakışım duruşum dostluk üzerine. Ona karşı da sempatim var. Ülkemizin 20 yıl öncesiyle bugünü değerlendirirken, ben birçok gelişmeyi bizzat gördüm. Mesela bir havaalanı yapıldı, denmedik şey bırakılmadı, bugün o havaalanı full. Uçaklar yetişmiyor.”

“ERDOĞAN’I SEVİYORUM DEDİĞİNDE İŞ DEĞİŞİYOR MU?”

Açık yürekli olduğunu ve düşüncelerini hiçbir zaman saklamadığını belirten Acun Ilıcalı, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Ben hiçbir zaman içindekini saklayan, konuşmayan biri olmadım. Fenerbahçeli olduğumu da saklamadım, kanalımda Fenerbahçe gecesi de yaptım. Ben insanları seviyorum, ayırt etmiyorum. Fenerbahçeliyim diye Galatasaraylı bir futbolcu biri bana düşman olacaksa bilemem. Ben Erdoğan’ı seviyorum dediğin zaman iş hayatında bir şey değişiyor mu?

Ben bunları söylediğim için biri protesto ediyor mu beni, haberim bile yok. Benim için konu bu değil. Ben yalan söyleyemem. Ben her zaman açık yüreklilikle konuşurum. Bunu 20 yıldır yapıyorum. Türk halkı bugün beni evlerine kabul ettilerse, sevdilerse aynı görüşte olduğum için sevmediler. Onlar beni içim dışım bir olduğu için sevdiler. Karşı görüşteki birçok insanla bir araya geliyorum, muhabbet ediyorum, birbirimizi anlayabiliyoruz. Fikirlerin ayrı olması neden insanlarda düşmanlık oluşturuyor?”

“BENİM HİÇBİR ÇIKARIM YOK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir çıkarı olmadığının altını çizen Ilıcalı, “Bu ülkede devlet kredisi ve desteği almadım. TRT’ye iş yapmadım. Benim hiçbir çıkarım yok. Tayyip Erdoğan’la olan tanışıklığımdan dolayı falan hiçbir çıkarım yok. Çıkarsızım. Çıkarsız bir şekilde bunu düşünüp konuşuyorum. Bunun ilgili biri bana antipatik mi bakacak diye düşünemem. Bunlarla hayatımı sürdüremem. Çünkü her zaman Acun olarak sokakta oldum, yalan söyleyerek bir hayat sürdürmeyi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.