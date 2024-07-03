Acun Ilıcalı'nın tarzı görenleri şaşırttı! "İlk defa gördüm"

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 3 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 10:17 - Güncelleme:

Magazin Haberleri

Hem özel hayatı hem de yaptığı programlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile kutladı. Ilıcalı’nın beyaz gömlek tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Beyaz gömlek giyen Acun Ilıcalı’ya sosyal medyada yorum yağdı.