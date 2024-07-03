Acun Ilıcalı'nın tarzı görenleri şaşırttı! "İlk defa gördüm"
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Hem özel hayatı hem de yaptığı programlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile kutladı. Ilıcalı’nın beyaz gömlek tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Beyaz gömlek giyen Acun Ilıcalı’ya sosyal medyada yorum yağdı.
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili aşklarını gözlerden uzak yaşıyor.
Acun Ilıcalı, sosyal medyada aşka geldi. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü duygu yüklü bir mesajla kutlayan ünlü televizyoncu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
"DEVAMINI BİLİYORSUN ZATEN"
Ilıcalı, paylaşımına "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün.. Devamını biliyorsun zaten" notunu düştü.
Ilıcalı’nın beyaz gömlek giymesi dikkatlerden kaçmazken ünlü çiftin pozu çok konuşuldu. Sosyal medyada, “Acun Ilıcalı'ya beyaz gömlek giydiren hayat bize neler yapmaz”, “İlk defa farklı bir gömlek”, “Süpersiniz”, “İlk kez beyazla görmek! Siyahtan beyaza çevirmiş yengemiz” gibi yorumlar yapıldı.