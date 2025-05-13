Adile filminde Kartal Tibet ve Halit Akçatepe’yi oynayacak isimler belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2025 17:40 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 17:40 - Güncelleme:

Yeşilçam'a damga vuran isimler arasında yer alan Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Ünlü oyuncuyu canlandıracak ismin Meltem Kaptan olduğu açıklanmıştı. Filmde Münir Özkul'u ise Levent Can canlandıracak. Yeşilçam efsanelerinden Kartal Tibet ve Halit Akçatepe’yi canlandıracak oyuncular da belli oldu.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Adile Naşit’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. "Milyarder", "Şaban Pabucu Yarım" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" gibi kült yapımlarda rol alan oyuncunun hayat öyküsü, sinema izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. "Adile" adını taşıyan filmde, 11 Aralık 1987’de 57 yaşında hayata veda eden Adile Naşit’i oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak. Naşit’in uzun yıllar birlikte rol aldığı Münir Özkul’a ise Levent Can oynayacak. İlgili Haber Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Şarkıcı Nilüfer Nişantaşı'nda görüntülendi: Sade hali dikkat çekti Habertürk’ün haberine göre, filmde Yeşilçam’ın diğer efsane isimleri Kartal Tibet ve Halit Akçatepe’yi canlandıracak oyuncular da belli oldu. Kartal Tibet’i genç oyuncu Emre Taşkıran, Halit Akçatepe’yi ise Mustafa Ceyhan canlandıracak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız