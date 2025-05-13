Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Şarkıcı Nilüfer Nişantaşı'nda görüntülendi: Sade hali dikkat çekti

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü şarkıcı Nilüfer, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Pandemi döneminden kalma alışkanlığı olan maskesiyle yalnız yürüyüş yapan şarkıcı, sade haliyle dikkat çekti.

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Nilüfer, "Böyle Ayrılık Olmaz", "Son Arzum", "Başıma Gelenler", "Son Perde" ve "Selam Söyle" gibi hafızalara kazınan birçok şarkıya imza atmıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Mağazaları gezen Nilüfer, sade ama şık tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yüzünde maske olduğu görülen sanatçı, pandemi döneminden beri bu alışkanlığını sürdürdüğünü belirtti. Gazetecilerin yönelttiği diğer soruları ise cevapsız bıraktı. Öte yandan, ünlü şarkıcının yaklaşan Kurban Bayramı’nda Bodrum’da sahne alacağı öğrenildi.