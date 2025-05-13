Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Şarkıcı Nilüfer Nişantaşı'nda görüntülendi: Sade hali dikkat çekti

Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Şarkıcı Nilüfer Nişantaşı'nda görüntülendi: Sade hali dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Şarkıcı Nilüfer Nişantaşı&#039;nda görüntülendi: Sade hali dikkat çekti
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü şarkıcı Nilüfer, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Pandemi döneminden kalma alışkanlığı olan maskesiyle yalnız yürüyüş yapan şarkıcı, sade haliyle dikkat çekti.

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Nilüfer, "Böyle Ayrılık Olmaz", "Son Arzum", "Başıma Gelenler", "Son Perde" ve "Selam Söyle" gibi hafızalara kazınan birçok şarkıya imza atmıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Şarkıcı Nilüfer Nişantaşı'nda görüntülendi: Sade hali dikkat çekti - 1. Resim

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Mağazaları gezen Nilüfer, sade ama şık tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süredir ekranlardan uzaktı! Şarkıcı Nilüfer Nişantaşı'nda görüntülendi: Sade hali dikkat çekti - 2. Resim

Yüzünde maske olduğu görülen sanatçı, pandemi döneminden beri bu alışkanlığını sürdürdüğünü belirtti. Gazetecilerin yönelttiği diğer soruları ise cevapsız bıraktı. Öte yandan, ünlü şarkıcının yaklaşan Kurban Bayramı’nda Bodrum’da sahne alacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi... Vatandaş ucuz balığa doyacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mide bulandıran olay Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Kaynana Güldane ve damat Cuma için istenen ceza belli oldu - MagazinKaynana ve damat için istenen ceza belli olduOyuncu Samuel French hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu - MagazinÜnlü oyuncu hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli olduGökhan Güney'den kötü haber geldi! Hastaneye kaldırıldı - MagazinYeşilçam'ın ünlü ismiydi... Üzen haber geldi!90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Taner Yazıcı'nın son hali gündem oldu! Yeni mesleği ise şaşırttı... - Magazin90'lı yıllara damga vuran şarkıcının son hali olay oldu! Yeni mesleği şaşırttı...Oyuncu Tolga Çevik'ten kötü haber! Hastalığı ortaya çıktı - MagazinÜnlü oyuncudan kötü haber! Hastalığı ortaya çıktıGündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Kimse beklemiyordu: Ünlü oyuncu diziye katıldı - MagazinTeşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu diziye katıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...