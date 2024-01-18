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    Ağzında artık servet yatıyor… Tüm dişlerini söktüren Kanye West titanyum protez taktırdı

    Kaynak: Daily Mail / Düzenleyen:

    Kim Kardashian’dan olaylı bir şekilde boşanan Amerikalı şarkıcı Kanye West, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Tüm dişlerini çektiren ve yerine titanyum protezler taktıran West’in bu işlem için 850 bin dolar harcadığı söyleniyor.

    Ağzında artık servet yatıyor… Tüm dişlerini söktüren Kanye West titanyum protez taktırdı
    Magazin Haberleri  / Daily Mail

    Çarpıcı söylemleriyle sık sık gündeme gelen 46 yaşındaki rapçi Kanye West, dişlerini titanyumla kaplattı, yeni gülüşünü ise sosyal medya hesabından yer verdiği fotoğrafta gururla sergiledi.

    850 BİN DOLAR

    Ünlü şarkıcı Kanye West'in dişlerinin kendisi tarafından tasarlandığı öne sürüldü. Yeni bir implant cerrahi tekniğiyle yapılan dişlerin 850 bin dolara (yaklaşık 25 milyon Türk lirası) mal olduğu iddia edildi. 

    Ünlü yıldızın yeni protezleri alanında isim yapmış bir diş teknisyeni tarafından takıldı. DailyMail’e konuşan uzman, “Kanye ile sürecin her aşamasında çalışmak bir zevkti. Onun vizyonu ile diş bilimi birleşince ortaya mükemmel yeni bir görünüm çıktı” ifadelerini kullandı.

    Ağzında artık servet yatıyor… Tüm dişlerini söktüren Kanye West titanyum protez taktırdı

    Ünlü yıldızın Beni Seven Casus (The Spy Who Loved Me) filminde yer alan ve Richard Kiel'in oynadığı Jaws isimli ikonik James Bond karakterinin dişlerine özendiği belirtildi.

    DAHA ÖNCE ELMASLA KAPLATTI

    Lüks harcamalarıyla adından söz ettiren Kanye West, 2010 yılında ise dişlerini elmas ile kaplatmıştı. Ellen DeGeneres'in programına konuk olan West, “Elmasların daha havalı olacağını düşündüm. Benim gerçek dişlerim. Alt dişlerimin yerine taktırdım” diyerek diş hekiminden alt dişlerini çekip yerine elmas kaplamasını istediğini söylemişti. 

    Ağzında artık servet yatıyor… Tüm dişlerini söktüren Kanye West titanyum protez taktırdı

    BORÇ BATAĞINDA…

    Parasını har vurup harman savuran Kanye West’in yakın zamanda da 1 milyon dolardan fazla borcu olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca eski eşiyle birlikte sahip olduğu iki evin emlak vergisi olarak yaklaşık 100 bin dolar daha borcu olduğu da konuşulanlar arasında. Ünlü şarkıcı borcu ödeyip ödemeyeceğiyle ilgili açıklama yapmadı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Daily Mail
    Kanye WestDişİmplant
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