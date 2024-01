Ağzında artık servet yatıyor… Tüm dişlerini söktüren Kanye West titanyum protez taktırdı

18 Ocak 2024 12:40 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 12:44

Çarpıcı söylemleriyle sık sık gündeme gelen 46 yaşındaki rapçi Kanye West, dişlerini titanyumla kaplattı, yeni gülüşünü ise sosyal medya hesabından yer verdiği fotoğrafta gururla sergiledi.

850 BİN DOLAR

Ünlü şarkıcı Kanye West'in dişlerinin kendisi tarafından tasarlandığı öne sürüldü. Yeni bir implant cerrahi tekniğiyle yapılan dişlerin 850 bin dolara (yaklaşık 25 milyon Türk lirası) mal olduğu iddia edildi.

Ünlü yıldızın yeni protezleri alanında isim yapmış bir diş teknisyeni tarafından takıldı. DailyMail’e konuşan uzman, “Kanye ile sürecin her aşamasında çalışmak bir zevkti. Onun vizyonu ile diş bilimi birleşince ortaya mükemmel yeni bir görünüm çıktı” ifadelerini kullandı.

Ünlü yıldızın Beni Seven Casus (The Spy Who Loved Me) filminde yer alan ve Richard Kiel'in oynadığı Jaws isimli ikonik James Bond karakterinin dişlerine özendiği belirtildi.

DAHA ÖNCE ELMASLA KAPLATTI

Lüks harcamalarıyla adından söz ettiren Kanye West, 2010 yılında ise dişlerini elmas ile kaplatmıştı. Ellen DeGeneres'in programına konuk olan West, “Elmasların daha havalı olacağını düşündüm. Benim gerçek dişlerim. Alt dişlerimin yerine taktırdım” diyerek diş hekiminden alt dişlerini çekip yerine elmas kaplamasını istediğini söylemişti.

BORÇ BATAĞINDA…

Parasını har vurup harman savuran Kanye West’in yakın zamanda da 1 milyon dolardan fazla borcu olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca eski eşiyle birlikte sahip olduğu iki evin emlak vergisi olarak yaklaşık 100 bin dolar daha borcu olduğu da konuşulanlar arasında. Ünlü şarkıcı borcu ödeyip ödemeyeceğiyle ilgili açıklama yapmadı.