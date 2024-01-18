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    • - Güncelleme Tarihi:

    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    MHP, 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı. İşte açıklanan adayların tam listesi...

    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini paylaştı.

    İşte isim isim o liste...

    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MHPYerel SeçimBelediye Başkanı
    Haberler > Politika > MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
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