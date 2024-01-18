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MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Fatih Uğur
MHP, 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı. İşte açıklanan adayların tam listesi...
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini paylaştı.
İşte isim isim o liste...
Düzenleyen: Fatih Uğur - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi