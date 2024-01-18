MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

18 Ocak 2024 12:45 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 13:02

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini paylaştı.

İşte isim isim o liste...