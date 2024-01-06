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    Ahmet Kural hayranının düğününü bastı, konukların ağzı açık kaldı

    Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Çorum'da düğün yapan bir hayranının düğününü bastı. Sağlık çalışanı çifte sürpriz yapan Kural, sahnede şarkı söyledi, konuklarla halay çekmeyi de ihmal etmedi.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çalgı Çengi, Ailecek Şaşkınız, İşler Güçler, Düğün Dernek, Baba Parası gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Ahmet Kural, hayranına yaptığı sürprizle duygulandırdı. 

    HAYRANINA SÜRPRİZ

    Selçuk Aydemir’in yönettiği ‘Efsane’ filminde rol alan Ahmet Kural, filmin çekimleri sırasında Çorum’da kaldığı otelde bir kına gecesine denk geldi. Çiftin kendisinin hayranı olduğunu öğrenen Kural, Adli Tıp laborantı Zeynep Bilecen ve Acil Tıp teknikeri Kemal Can Bilecen’e mutluluklar dilemek için yanlarına uğradı. Bu güzel hareketle kalmayan oyuncu, daha sonra gençlerin iki gün sonra gerçekleşecek düğünü için bir akrabalarına sürpriz yapmak istediğini söyledi. 

    HALAY ÇEKTİ, MİSAFİRLERLE DANS ETTİ

    Başarılı oyuncu Ahmet Kural, düğün günü geç biten setin ardından Çorum’daki mekanın yolunun tuttu. Önce anons yapıldı, sonra bir anda sahneye çıkarak konukları selamladı.

    Bu sürpriz ile konuklar şoke oldu. Mikrofonu eline alan Kural, söylediği şarkılarla misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Bol bol dans eden ve halay çekmeyi ihmal etmeyen oyuncu, gelen talepleri de kırmayıp herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.  

    Ahmet Kural hayranının düğününü bastı, konukların ağzı açık kaldı

    Öte yandan Kural, genç çifti 2 Şubat'ta vizyona girecek olan filmin galasında da konuk edecek.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ahmet KuralOyuncuDüğün
    Haberler > Magazin > Ahmet Kural hayranının düğününü bastı, konukların ağzı açık kaldı
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