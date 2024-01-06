Ahmet Kural hayranının düğününü bastı, konukların ağzı açık kaldı

6 Ocak 2024 10:01 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 10:04

Çalgı Çengi, Ailecek Şaşkınız, İşler Güçler, Düğün Dernek, Baba Parası gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Ahmet Kural, hayranına yaptığı sürprizle duygulandırdı.

HAYRANINA SÜRPRİZ

Selçuk Aydemir’in yönettiği ‘Efsane’ filminde rol alan Ahmet Kural, filmin çekimleri sırasında Çorum’da kaldığı otelde bir kına gecesine denk geldi. Çiftin kendisinin hayranı olduğunu öğrenen Kural, Adli Tıp laborantı Zeynep Bilecen ve Acil Tıp teknikeri Kemal Can Bilecen’e mutluluklar dilemek için yanlarına uğradı. Bu güzel hareketle kalmayan oyuncu, daha sonra gençlerin iki gün sonra gerçekleşecek düğünü için bir akrabalarına sürpriz yapmak istediğini söyledi.

HALAY ÇEKTİ, MİSAFİRLERLE DANS ETTİ

Başarılı oyuncu Ahmet Kural, düğün günü geç biten setin ardından Çorum’daki mekanın yolunun tuttu. Önce anons yapıldı, sonra bir anda sahneye çıkarak konukları selamladı.

Bu sürpriz ile konuklar şoke oldu. Mikrofonu eline alan Kural, söylediği şarkılarla misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Bol bol dans eden ve halay çekmeyi ihmal etmeyen oyuncu, gelen talepleri de kırmayıp herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Kural, genç çifti 2 Şubat'ta vizyona girecek olan filmin galasında da konuk edecek.