Alf’in çocuk yıldızı Benji Gregory aracında ölü bulundu

1980'li yılların efsane komedi dizisi ALF’in çocuk yıldızı Benji Gregory, ölü bulundu. 46 yaşındaki eski oyuncunun ölüm nedeni henüz belli değil.

Kült komedi dizisi 80’lerde çocuk yıldız Brian Tanner’i canlandıran Benji Gregory’den acı bir haber geldi. Eski oyuncunun trajik bir şekilde öldüğü doğrulandı.

KIZ KARDEŞİ KÖTÜ HABERİ DUYURDU

Kız kardeşi Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, New York Times'a yaptığı açıklamada Gregory ve köpeğinin 13 Haziran'da Peoria, Ariz'deki bir bankanın otoparkında arabasının içinde ölü bulunduğunu söyledi. Ölüm haberi Çarşamba günü bir Facebook paylaşımıyla da duyuruldu ve ailenin "araç içi sıcak çarpmasından öldüğüne" inandığı söylendi. Kız kardeş, NYT'ye verdiği demeçte resmi ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini söyledi.

BİRÇOK DİZİDE OYNADI

Benji Gregory, 1986-1990 yılları arasında ABD’de yayınlanan ve daha sonra Türkiye’de de aynı adla gösterilen sitcom’da oynamıştı. Oyuncu, dizide Tanner ailesinin en küçük çocuğu Brian Tanner'ı canlandırdı. Gregory, 1980'lerde ve 1990'ların başında "The A-Team", "T.J. Hooker", "Fantasy Island" ve "The Twilight Zone" da dahil olmak üzere çeşitli TV şovlarında konuk oyuncu olarak yer aldı.

SESLENDİRME YAPTI

Gregory’nin televizyondaki çalışmaları sadece fiziksel işlerle sınırlı kalmadı. Ben, karakterini seslendirdiği "Fantastic Max" başta olmak üzere animasyon dizilerindeki çeşitli karakterleri seslendirdi. Gregory ayrıca PSA televizyon dizisi "The More You Know", çocuk yarışma programı "I'm Telling!" ve "Fun House"un bir bölümünde yer aldı.

ABD DONANMASINDA GÖREV ALDI

Oyunculuktaki ilk kariyerinin ardından Hollywood'dan uzaklaşan Gregory, ABD Donanması'nda görev almak da dahil olmak üzere diğer ilgi alanlarının peşinden gitti. Donanmaya 2003 yılında katıldı ve meteoroloji ve oşinografi alanlarında uzmanlaşarak havacı astsubayı olarak mezun oldu.