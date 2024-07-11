80’lerin unutulmaz şarkıcısı Ayşe Mine’den üzen haber! Yakın arkadaşı Onur Akay duyurdu

80’lerin unutulmaz şarkıcısı Ayşe Mine, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Mine’ye yapılan tetkikler sonucu kolon ve rektum kanseri teşhisi konuldu.

‘Erkek Milleti’ , ‘Yemin Mi Ettin’, ‘Unutamazsın’ , ‘Demek Ki Öyle’ gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla bilinen ve müzik kariyerine pop müzik’le başlayıp arabesk müzikle devam eden Ayşe Mine’den kötü bir haber geldi.

HASTANEDE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

63 yaşındaki sanatçının kansere yakalandığını yakın arkadaşı Onur Akay duyurdu. Akay, paylaşımında Akay, “Canım Ayşe Mine, şu an Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yatıyor ve kanserle savaşıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin, değerli sanatçımıza dualarınızda yer verin” ifadelerini kullandı.

DESTEK ÇAĞRISI

"Hem sesinin hem de yüzünün güzelliği ile bir döneme damga vurmuş sanatçımız için, yapılması gereken her şeyi yapalım," diyen Akay, Ayşe Mine’ye destek için çağrı yaptı.

AYŞE MİNE KİMDİR?

Asıl adı Mine Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı ise Trabzonludur. Ortaokul ve liseyi, Mecidiyeköy Lisesi’nde bitirdi. İlk müzik derslerini 13 yaşında Radife Erten'den aldı. Daha sonra Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz, Özcan Korkut ve Melahat Pars'tan faydalanan Ayşe Mine, 16 yaşında çıkardığı ilk 45’lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlendi. Müzik kariyerine pop müzik'le başladı ve 80’li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçti. Kariyerinin başlarında pop müzik ve Türk sanat müziği türünde şarkılar okumuşsa da 80'li yıllarda seslendirdiği Erkek Milleti ve Yemin mi Ettin isimli arabesk şarkılarla ün yaptı.