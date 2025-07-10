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Metin Cantimur için ‘Beslediğim köpek’ demişti! İbrahim Tatlıses iki dostunu da silip attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Metin Cantimur için ‘Beslediğim köpek’ demişti! İbrahim Tatlıses iki dostunu da silip attı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanatçı İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile koruması Mevlüt Aybı ile olan bağını kopardığını açıkladı. İmparator lakaplı şarkıcı, sert vedasını sosyal medyadan duyurdu.

Polemikleriyle ve çalkantılı aile hayatıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, son olarak şaşırtan bir açıklamaya daha imza attı. Yıllardır yakınında bulunan iki isimle dostluğunu bitirdiğini söyleyen Tatlıses paylaşımıyla gündeme geldi. 

“ARTIK HİÇBİR BAĞIM KALMADI”

Tatlıses 2 milyon takipçili Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

“5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir. Ayrıca kamuoyunda ‘kirvem’ olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur.”

Metin Cantimur için ‘Beslediğim köpek’ demişti! İbrahim Tatlıses iki dostunu da silip attı - 1. Resim

Tatlıses ile ‘kirvem’ diye hitap ettiği Metin Cantimur arasında yaşanan anlaşmazlık daha önce de magazin basınına yansımıştı. Tatlıses “Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar” diye bir paylaşım yapmış, bu ifadeyi Metin Cantimur’a gönderme olarak kullandığı iddia edilmişti. 

Cantimur ise cevap olarak “Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar ne de kendisi bir daha konuşamaz” demiş, ayrıca Tatlıses’i “menfaat odaklı çevresinin kuklası olmakla” suçlamıştı.

Metin Cantimur için ‘Beslediğim köpek’ demişti! İbrahim Tatlıses iki dostunu da silip attı - 2. Resim

İbrahim Tatlıses ile Metin Cantimur

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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