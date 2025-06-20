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Alperen Duymaz kural bozdu! Oğlu Gün ile ilk paylaşım geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alperen Duymaz kural bozdu! Oğlu Gün ile ilk paylaşım geldi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Alperen Duymaz ile öğretmen eşi Kübra Kelkit'in bebekleri geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti. Son olarak 'Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...' dizisinde 'Civan' karakterini oynayan Duymaz, minik oğlu Gün ile ilk kez paylaşım yaptı.

Alperen Duymaz, 2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile dünyaevine girmişti. Çift, Ekim 2024'te çocuklarını kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Mutlu evliliklerini kameralardan uzak sürdüren Duymaz ve Kelkit, oğullarına "Gün" adını vermişti.

GÜN'ÜN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmayan ünlü oyuncu, Instagram'da sürpriz bir paylaşıma imza attı. Gün ile çekilen bir pozu ile oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Alperen Duymaz, kısa sürede yaklaşık 200 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Alperen Duymaz kural bozdu! Oğlu Gün ile ilk paylaşım geldi - 1. Resim

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

3 Kasım 1992'de Ankara'da dünyaya geldi. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti.

Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başlayan oyuncu, 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini canlandırdı, ardından da 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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