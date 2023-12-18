‘Amin amin’ diyen TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu

18 Aralık 2023 12:26 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 12:27

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TikTok fenomeni Gizem Yıldız, erkek arkadaşıyla çektiği videoyla ün kazanarak ‘Amin diyen kız’ olarak akıllara kazındı. Yıldız’ın şimdi de estetikli hali konuşuluyor.

‘AMİN AMİN’ VİDEOSU İZLENME REKORU KIRDI

Sosyal medyada çektiği videoda erkek arkadaşını beklerken kaydettiği görüntüleri paylaşan Gizem Yıldız, o anlarda söylediği ‘Amin amin’ sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Videonun popüler olmasının ardından pek çok kişi tarafından tanınır hale gelen Yıldız’ın söz konusu görüntüsü 17 milyondan fazla izlendi.

DUDAKLARINI VE BURNUNU YAPTIRDI

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan fenomen estetik operasyon geçirdi. Bıçak altına yatan isim burun estetiği yaptırdı. İnce olan dudaklarına ise dolgu enjekte ettirdi. Gizem Yıldız’ın son halini görenler onu tanımakta güçlük çekti.

Videosunun çok izlenmesinin ardından yapılan kötü yorumlara isyan eden fenomen, tanınmaktan rahatsızlık duyduğunu dile getirmişti. Güldür Güldür ve Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki skeçlere dahi konu olan Gizem Yıldız’ın tanınmamak için estetik yaptırdığı da konuşulanlar arasında.

GİZEM YILDIZ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olan ve TikTok’ta yayınlar yapan Gizem Yıldız, sempatik tavırları ile kendini sevdirdi. İstanbul’da yaşayan Yıldız aslen Trabzon Oflu ve Trabzonsporlu. Binlerce takipçisi olan fenomen yaptığı dublajlar ve çektiği videolarla geniş hayran kitlesine ulaşmayı başardı.