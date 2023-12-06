“Amin” diyen kız kim? “Amin amin” diyen kız adı ne, Instagram hesabı ?

6 Aralık 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:59

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yankı uyandıran videolara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada adı "Amin, amin" kız olarak kalan ve hem çok konuşulan hem de eleştirilen genç kızın aslında kim olduğu neden böyle bir video çektikleri akıllarda soru işareti bıraktı. Genç kızın arabada çiçek alması ile başlayan” Amin amin” sözleriyle viral olan videodaki kız kim? “Amin amin” diyen kızın gerçek adı sosyal medya kullanıcılarının “Amin reis” olarak adlandırdığı kızın Instagram, Tiktok hesabı ne? İşte detaylar…

AMİN AMİN DİYEN KIZIN ADI NE?

İki gencin sosyal medyada çektiği videoda "Allah seni başımdan eksik etmesin" cümlesi üzerine "Amin amin" dediği görüntülerle gündeme gelen genç kızın kim olduğu ortaya çıktı. Amin amin diyen kızın gerçek adı Gizem Yıldız'dır.

AMİN AMİN DİYEN KIZ INSTAGRAM HESABI

Gizem Yıldız, sosyal medya platformu TikTok’ta "gizemmyldz" kullanıcı adıyla yer alıyor. TikTok’ta 500 binden fazla takipçisi var. Eleştiriler üzerine açıklama yaptığı bir videosunu da bu hesapta paylaştı. Bir anda takipçisi artmaya başladı. Gizem Yıldız’ın bir deYoutube hesabı var.