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Arka Sokaklar’a sürpriz geri dönüş! Eski oyuncu geliyor, izleyici havaya uçtu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arka Sokaklar’a sürpriz geri dönüş! Eski oyuncu geliyor, izleyici havaya uçtu
Arka Sokaklar, Rıza Baba, Arka Sokaklar Yeni Sezon, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar’ın yeni sezonu için geri sayım sürerken kadroya dair heyecan verici bir gelişme yaşandı. Şevket Çoruh ve Oya Okar gibi sevilen oyuncuların ardından, Rıza Baba’nın damadı Ali Akdoğan’ı oynayan Alp Korkmaz da diziye geri dönüyor.

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonda 20. yılına giriyor. Yapımcılığını merhum Türker İnanoğlu'nun kurucusu olduğu Erler Film’in üstlendiği dizi, 20. sezonuyla ekran yolculuğuna devam edecek.

RIZA BABANIN DAMADI GERİ DÖNÜYOR

Kulislerden sızan bilgiye göre, yeni sezonda kadroya eski oyunculardan sürpriz bir isim dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın ardından, bu kez de Rıza Baba’nın damadı Ali karakterini üstlenen Alp Korkmaz geri dönüyor. Bu dönüş, hem nostalji seven izleyiciler için heyecan verici olacak hem de dizinin karakter dinamiklerine yeni bir soluk getirecek.

Öte yandan gelişmeyi öğrenen izleyiciler sosyal medyada “Çok mutlu oldum dönmesine, Arka Sokaklar şimdi daha güzel oldu” , “Reytingler alt üst olacak” gibi yorumlar yaptı.

Arka Sokaklar’a sürpriz geri dönüş! Eski oyuncu geliyor, izleyici havaya uçtu - 1. Resim

SENARYO GEREĞİ AYRILMIŞTI

Korkmaz, 2006–2021 yıllarında Kanal D'nin fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar’da Ali Akdoğan karakterini başarıyla canlandırmıştı Ancak senaryo gereği 600. bölümde bir patlama sahnesinde ağır yaralı şekilde diziye veda etmişti.

Arka Sokaklar’a sürpriz geri dönüş! Eski oyuncu geliyor, izleyici havaya uçtu - 2. Resim

ÇEKİMLERİ YAKINDA BAŞLAYACAK

2006’dan bu yana izleyiciyle buluşan dizinin yeni sezon çekimlerinin ağustos ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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