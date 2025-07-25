Arka Sokaklar Ali geri mi dönüyor? 20. sezon öncesi belli oldu

20. sezon çekimleri, ağustos ayının ikinci haftası başlayacak Arka Sokaklar dizisinde yeni gelişmeler yaşandı. Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) damadı Ali Korkmaz karakterinin Arka Sokaklar dizisine geri dönüp dönmeyeceği belli oldu. Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Ali karakteri yapımcıyla anlaşamadığı için diziden ayrılmıştı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, 20. sezonuyla seyircileriyle buluşmaya hazırlanırken, hayranlarını sevindirecek bir haber kulislerden sızdı. Peki, Arka Sokaklar Ali geri mi dönüyor, Alp Korkmaz diziye dönecek mi? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR ALİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kanal D’nin 2006’dan beri ekran macerasına devam eden Arka Sokaklar, 20. sezonunda seyircilere geçmiş karakterlerden birinin dönüşüyle sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgiye göre, Rıza Baba’nın (Zafer Ergin) damadı ve ekibin keskin nişancısı Ali Akdoğan karakterini oynayan Alp Korkmaz, diziye geri dönüyor.

Şevket Çoruh ve Oya Okar gibi sevilen isimlerin ardından gelen bu dönüş, hayranlar arasında heyecana neden oldu.

Dizinin 20. sezon çekimlerinin ağustos ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor. Ali’nin nasıl bir hikayeyle geri döneceği ise merak konusu.

ALP KORKMAZ ARKA SOKAKLAR'A GERİ DÖNECEK Mİ 2025?

Alp Korkmaz’ın 2025 yılında Eylül ayında başlaması beklenen yeni sezonunda Arka Sokaklar’a geri döneceği kesinleşti. Korkmaz, Ali Akdoğan karakteriyle 20. sezonda yeniden seyirciyle buluşacak.

Ali Korkmaz karakterinin 600. bölümde bir patlamada hayatını kaybetmiş gibi gösterilmesi, hayranlar arasında hayal kırıklığına neden olmuştu.

Şimdi, senaristlerin bu vedayı nasıl tersine çevireceği ve Ali’nin hikayesine nasıl bir yeni başlangıç yazacağı merakla bekleniyor.

ALP KORKMAZ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Alp Korkmaz, 2021 yılında Arka Sokaklar’dan yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüştü. 15 sezon boyunca keskin nişancı Komiser Ali rolünü başarıyla canlandıran Korkmaz, yapımcı Erler Film ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayınca diziye veda etmişti.

Senaristler, Ali karakterini önce Pınar’ı aldatan bir karaktere dönüştürmüş ardından 600. bölümde bir patlamada hayatını kaybetmiş gibi göstermişti.

Daha önce diziden ayrılan Şevket Çoruh'ta geçtiğimiz sezon hikayeye geri dahil olmuştu.