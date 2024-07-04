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Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri diziye neden yeniden döndüğünü açıkladı

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Arka Sokaklar&#039;ın Mesut komiseri diziye neden yeniden döndüğünü açıkladı

Magazin Haberleri

En uzun soluklu dizilerden biri olan Arka Sokaklar’da hayat verdiği Mesut Komiseri Şevket Çoruh geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosuna yeniden dahil olmuştu. Çoruh katıldığı bir programda dizinin kadrosuna neden yeniden dahil olduğunu açıkladı.

18 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, 680. bölümüyle geçen hafta sezon finali yaptı. Farklı formatta devam edeceği öğrenilen dizinin Mesut’u Şevket Çoruh, kadroya tekrar dahil olarak hayranlarını şaşırtmıştı. 

Çoruh, ayrılık nedenini "Tiyatroya daha fazla zaman harcamak istiyorum. Ayrıca farklı roller canlandırmayı hedefliyorum" sözleriyle açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Youtube’da yayınlanan Sibel Arna’nın programına katılan ünlü oyuncu, bu kez neden diziye döndüğünü açıkladı. 

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM AÇIKÇASI"

Arna'nın konuyla ilgili sorusuna samimi bir cevap veren Çoruh "Arka Sokaklar’a döndüm çünkü para lazım" ifadesini kullandı. 

Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri diziye neden yeniden döndüğünü açıkladı - 1. Resim

Çoruh, sözlerine şöyle devam etti:

"18 sene boyunca oynadım, bir daha dönmemeye kararlıydım. Ama bir de hayatın gerçekleri var. Mesut komiser de çok severek oynadığım bir karakter. O yüzden çok şikayetçi değilim açıkçası."

Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri diziye neden yeniden döndüğünü açıkladı - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Magazin
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