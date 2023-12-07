Arka Sokaklar’ın yıldızı Filiz Taçbaş belediye başkanlığı için aday adayı oldu

7 Aralık 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:29

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mahallenin Muhtarları, Çukur, İşler güçler gibi birçok projede rol alan Filiz Taçbaş siyasete atılma arzusunu sürdürüyor. Arka Sokaklar’da 6 yıl boyunca üstlendiği Ayla karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Ünlü oyuncu, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İzmir Foça Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Taçbaş, biyografi bilgisini “CHP Foça Belediye Başkan A. Adayı” olarak düzenledi.

Taçbaş, geçtiğimiz 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili aday adaylığı için başvuru yapmıştı.

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?

İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç ‘la kamera karşısına geçti. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle daha fazla kitleye hitap etti. Sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusu.

2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş oldu.

Aynı zamanda Akşam Gazetesi ve Sabah Gazetesi’nde tenis ile ilgili yazılar yazdı.

Oyunculuk hayatı 1974’te Bacım filmiyle başladı. Son zamanlarda rol aldığı popüler dizilerle oldukça büyük seyirci kitlesine ulaştı.