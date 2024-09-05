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Ayça Çağla Altunkaya'nın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

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Ayça Çağla Altunkaya&#039;nın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı
Magazin Haberleri

Acun Ilıcalı'yla dün akşam evlenen Çağla Altunkaya’nın ilk hamlesi soyadını değiştirmek olmuştu. Ünlü ismin eski hali makyörünün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Sosyal medyada ünlü ismin o karesine yorum yağdı.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dün akşam evlenmişti. Çiftin düğünü ise Esma Sultan Yalısı'nda yapılmıştı. Çiftin düğün yerine tekne ile gelmesi olay olurken Çağla’nın saç ve makyaj yapıldığında arkadaşlarıyla beraber çekilen pozu ise çok konuşulmuştu.

Ayça Çağla Altunkaya'nın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı - 1. Resim

Ünlü ismin eski hali makyörlüğünü yapan Can Yaman'ın yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın eşinin, Yaman'la Instagram hesabından geçtiğimiz yıllarda paylaşılmış pek çok pozu var.

Ayça Çağla Altunkaya'nın eski hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı - 2. Resim

Altunkaya'nın eski hali görenleri şaşırtırken sosyal medyada yorum yağdı.  Ünlü isme sosyal medyada “Bayağı değişmiş”,” Görünce tanıyamadım” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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