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Haberler > Magazin > Aziz Yıldırım'ın kızları arasında küslük! "13 yaşındaki kardeşleriyle hiç görüşmediler" 

Aziz Yıldırım'ın kızları arasında küslük! "13 yaşındaki kardeşleriyle hiç görüşmediler" 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aziz Yıldırım&#039;ın kızları arasında küslük! &quot;13 yaşındaki kardeşleriyle hiç görüşmediler&quot; 
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ali Koç ile başkanlık için yarıştığı 2018 ve 2024'teki kongreleri kaybeden, Koç'un son seçimde aldığı 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanması halinde başkanlık için tekrardan aday olacağını duyuran Aziz Yıldırım, bu kez aile hayatıyla gündeme geldi. Yıldırım'ın 2011'de evlendiği Gonca Çelikkıran'dan olan Yaz (13) ile eski eşi Yıldız Yıldırım'dan dünyaya gelen çocukları Hande ve Gülşah'ın yıllardır küs olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 2 seçim kaybettikten sonra yeniden başkan adayı olması yönünde yapılan çağrılara, "Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler" cevabını vermişti.

Bir süredir toplanan imza sayısına dair haberlerle adından söz ettiren Yıldırım, şimdilerde ise 3 çocuğu arasında sorunlar yaşandığı iddiasıyla gündemde. 

Aziz Yıldırım'ın kızları arasında küslük!

"KIZLARIYLA KÜSLÜĞÜ 3 YIL ÖNCE SONA ERDİ"

Uzun süre ayrı yaşadığı 30 yıllık eşi Yıldız Yıldırım'dan Nisan 2010'da boşanan Yıldırım, Mayıs 2011'de Gonca Çelikkıran ile dünyaevine girmişti. Bu evliliğin; Yıldırım'ın, Yıldız Hanım'dan olan kızları Hande Gamgam ve Gülşah Gordi ile arasının açılmasına neden olduğu, 3-4 yıl öncesine kadar da küslüğün devam ettiği belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın kızları arasında küslük!
Hande Gamgam ve Gülşah Gordi 

"13 YAŞINDAKİ KARDEŞLERİ YAZ İLE GÖRÜŞMÜYORLAR"

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili kulağıma ilginç bir bilgi geldi" diyerek, olayın detaylarını paylaştı. Hande ve Gülşah'ın, babalarının yeni eşinden olan ve 13 yaşına gelen kardeşleri Yaz ile şimdiye kadar hiç görüşmedikleri ileri sürüldü.

Aziz Yıldırım'ın kızları arasında küslük!
Yaz Yıldırım

"BABALARINI AFFETTİLER AMA..."

Söz konusu haberde, "Hande ve Gülşah, annelerinden boşanan babaları Aziz Yıldırım'ı affetmiş ama kardeşleri Yaz'ı kabullenmemiş gibi görünüyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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