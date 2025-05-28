'Bahar'da flaş ayrılık! Başrol oyuncusu fenomen diziye veda etti
Show TV'de ekranlara gelen 'Bahar' dizisi, 27 Mayıs Salı akşamı 2'nci sezon finalini yaptı. Senaryo gereği 'Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) bindiği uçağın düşmesi çok konuşuldu. Bu durum, "Başrol oyuncusu diziden ayrıldı mı?" sorusunu akıllara getirdi. Yeni sezon öncesi gerçek ortaya çıktı.
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, her bölümü sosyal medyada çok konuşulan 'Bahar' dizisinin son bölümünde; Timur (Mehmet Yılmaz Ak) karakterinin bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğü, ölü ve yaralı sayısının bilinmediği bilgisi verildi.
MEHMET YILMAZ AK, YAPIM ŞİRKETİYLE ANLAŞTI
Sezon finalinde yer verilen uçak kazası, "Mehmet Yılmaz Ak projeye veda mı etti?" sorusunu akıllara getirdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Yılmaz Ak, MF Yapım imzalı projeye veda etmek için yapım şirketiyle karşılıklı anlaşma sağladı.
SENARYO EKİBİ DEĞİŞECEK
Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Bahar'ın yeni sezonunda senaryo ekibi değişecek. Fenomen dizide Timur karakterinin öyküsünün nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.