Bakanlıktan ‘Selin Ciğerci evlat edindi’ iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca bu iddia dışında konuyla ilgili daha önce açılan soruşturmanın devam ettiği de bildirildi.

Bazı sosyal medya platformlarında, sosyal medya fenomeni olan Selin Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiası yer aldı. Konuyla ilgili Bakanlıktan açıklama gecikmedi.

“TAMAMEN GERÇEK DIŞI”

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ciğerci'nin Bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurunun olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu vakaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şimdilerde sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Ciğerci, aynı zamanda şarkı da çıkardı. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu.

Babası, bir hazır giyim firmasının sahibi. Selin Ciğerci'nin bir de kendisinden 5 yaş küçük Kaan isimli erkek kardeşi var. Ciğerci, Okan Ünsal adı altında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştı.

Demet Akalın, Kerimcan Durmaz, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, 2019 yılında eski futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. İkili, 2021 yılında boşandı.