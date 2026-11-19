“Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusuyla hafızalara kazınan Gassal, dördüncü ve final sezonuyla ekranlara dönüyor. Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki, bu kez evlilik hazırlığına girişirken geçmişi, ailesi ve yeni hayatıyla ilgili kararlarıyla izleyiciyi şaşırtacak.

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TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin kara mizah türündeki orijinal yapımı Gassal, dördüncü ve final sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sümeyye Karaarslan'ın kaleme alıp yönettiği dizide Ahmet Kural'ın hayat verdiği Baki'nin hayat, ölüm ve yalnızlık üzerine hesaplaşması son sezonda da devam ediyor.

“Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusuyla başlayan hikâyede Baki, geçmişinden gelen izlerle mücadele ederken kendisini beklenmedik karşılaşmaların ve yeni kararların içinde buluyor.

Baki kiminle evlenecek? Gassal final sezonu ile ekranlara dönüyor, sürpriz isimler geliyor

BAKİ EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYOR

Dört yıllık zaman atlamasıyla açılan final sezonunda Baki, çok sevdiği gasilhanesine ve alıştığı yaşama dönerek sakin bir hayat kurmak istiyor. Ancak çevresindeki insanların sorunları ve ailesiyle ilgili gelişmeler, bu planını değiştiriyor.

Annesiyle olan ilişkisi, dostlarına verdiği destek ve geçmişinden taşıdığı duygular, Baki'nin hayatını yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Evlilik hazırlıklarına başlayan Baki'nin düğün telaşında bile aklının gasilhanede ve işinde olması, yeni yaşamına alışma çabasını ön plana çıkarıyor. Baki'nin kiminle evleneceği ise final sezonunun en çok merak edilen sorularından biri olarak öne çıkıyor.

Baki kiminle evlenecek? Gassal final sezonu ile ekranlara dönüyor, sürpriz isimler geliyor

GASSAL FİNAL SEZONUNDA SÜRPRİZ KONUKLAR VAR

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Demir Karahan, Eren Balkan, Tutku Erten, Mertcan Ertürk ve Mehmet Güzel bulunuyor. Final sezonunda konuk oyuncu olarak Yasemin Sakallıoğlu, Cengiz Bozkurt, Bülent Şakrak, Sedef Avcı, Hande Soral ve Mesut Akusta da izleyici karşısına çıkacak.

Kibariye ise seslendirdiği şarkılarla Baki'nin hüzün ve mizahı buluşturan hikâyesine eşlik edecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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