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    • Bedavacı fenomen yine sahalarda! Bu kez başka restorana dadandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tiktok, Fenomen, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken bir TikToker, “Fenomenim” diyerek gittiği restoranda bedava yemek yemeğe çalışmış, işletmeciden aldığı cevapla gündem olmuştu. Hesap ödemekten kaçınan o fenomenin başka bir mekanda da aynı teklifi yaptığı ortaya çıktı.

    TikTok’ta mekan mekan gezip bedava yemek yeme karşılığında reklam yapma teklifinde bulunan bir fenomenin rezil olduğu anlar sosyal medyaya damga vurmuştu. Aynı kişinin farklı bir mekanda çekilen videosu da viral oldu. 

    ALDIĞI CEVAPLA ŞOKE OLDU

    Sosyal medyada yaklaşık 20 bin takipçisi bulunan kadının “Ben TikTok fenomeniyim, reklamınızı yapıyorum” diyerek işletmecilerle pazarlık yaptığı ve hesap ödememek için komik duruma düştüğü video gündeme oturmuştu. Viral olan videodaki sözde fenomen, yemek yediği restoranda para ödemekten kaçınmıştı. Daha sonra ise yanına gelen şefin kendisine “Biz zaten reklam yapıyoruz, başka ajanslar tarafından reklam veriyoruz, tanınmış hale geldik, gelmeye çalışıyoruz. Başka bir isteğiniz var mı?” cevabıyla neye uğradığını şaşırmış ve rezil olmuştu. 

    AYNI TEKLİFTE BULUNMUŞ

    Aynı kişinin farklı bir mekanda benzer bir teklif yaptığı video ortaya çıktı. Görüntülerde sözde fenomen “Reklamınızı yapabilirim” diye teklif sunuyor, mekanın sahibinden “Reklama ihtiyacımız yok” cevabını aldıktan sonra “Bu ne kimsenin reklama ihtiyacı yok” diyerek serzenişte bulunuyor.

    Bu kez farklı bir restoranı kendisine hedef seçen kadın için “İzlerken utanıyorum” , “Gözün doysun be kızım” , “Rezilsin” gibi yorumlar yapıldı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TiktokFenomen
    Haberler > Magazin > Bedavacı fenomen yine sahalarda! Bu kez başka restorana dadandı
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