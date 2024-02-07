Yemeği bedavaya getirmek isteyen TikTok fenomeni şeften aldığı cevapla rezil oldu

Yediğini içtiğini bedavaya getirmek isteyen bir TikTok fenomeni, gittiği restoranda ücret ödemek istemedi. Reklam yaptığı gerekçesiyle hesap ödemekten kaçınan kadının mekanın şefinden aldığı cevapla rezil olduğu anlar sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada bir kadının “Ben TikTok fenomeniyim, reklamınızı yapıyorum” diyerek işletmecilerle pazarlık yaptığı ve hesap ödememek için komik duruma düştüğü video gündeme oturdu.

Bazı sosyal medya fenomenleri, hayatını bedavaya getirmek için gittikleri tatile para vermekten, restoranlarda hesap ödemekten kaçınıyor. TikTok’ta fenomen olduğunu söyleyen bir kadın da gittiği mekanda yiyip içtikten sonra para vermek istemedi. Garsonu çağırıp yayında olduğunu ve reklam yaptığını belirtti. Suçu takipçilerinin üstüne atarak kullanıcıların “Reklam yaptın, ücret ödeme” dediğini iddia etti.

TOKAT GİBİ CEVAP

Daha sonra ise garson durumu şefine iletti. Restoranın şefi kadının yanına gelerek “Biz zaten reklam yapıyoruz, başka ajanslar tarafından reklam veriyoruz, tanınmış hale geldik, gelmeye çalışıyoruz. Başka bir isteğiniz var mı?” şeklinde konuştu.

Aldığı cevapla neye uğradığını şaşıran kadın, yayında ne diyeceğini bilemedi. Görevli gittikten sonra “Şef biz zaten reklam veriyoruz reklama ihtiyacımız yok dedi. Yemeğim beleşe gelmedi maalesef” sözleriyle iyice komik duruma düştü.

“İZLERKEN BEN UTANDIM”

O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Sözde TikTok fenomeni kadın için kullanıcılardan “İzlerken ben utandım” , “Bedavaya konmanın peşinde yazık” gibi yorumlar geldi.