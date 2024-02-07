İki kez beyin ameliyatı olan Settar Tanroöğen’den haber var… Son sağlık durumu nasıl?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini üstlenen oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması sonucu iki kez ameliyat olmuştu. Günlerdir yoğun bakımda olan ve sağlık durumu iyiye giden Tanrıöğen’in normal odaya alındığı açıklandı. Usta ismin setlere döneceği tarih ise merak konusu oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde oyunculuğuyla övgü toplayan Settar Tanrıöğen, 27 Ocak’ta beyin kanaması geçirmişti. Sağlık problemleriyle mücadele eden ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Tanrıöğen’den güzel haber geldi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI, ZİYARET YASAĞI VAR

Beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki Settar Tanroöğen’in sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, iki kez ameliyat olan Settar Tanrıöğen’in yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı öğrenildi. Usta oyuncuyu kızı ve ablası yalnız bırakmıyor. Doktorlarının oyuncuya ziyaret yasağı koyduğu da belirtildi.

BİR HAFTA DAHA HASTANEDE KALACAK

Hastaneye kaldırıldığı günden itibaren hem Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, hem de rol aldığı tiyatro ekiplerinin hastaneye akın edip durumu hakkında bilgi aldığı Tanrıöğen’in bir hafta daha hastanede kalacağı öğrenildi.

SETLERE NE ZAMAN DÖNECEK?

Sağlık durumu merak edilen Settar Tanrıöğen’in setlere dönüş tarihi de sorgulananlar arasında. Usta oyuncunun Kızılcık Şerbeti’nin setine dönüş tarihiyle ilgili ise henüz net bir karar bulunmuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE SENARYO DEĞİŞECEK Mİ?

Öte yandan Settar Tanrıöğen’in rol arkadaşı Aliye Uzunatağan, verdiği bir röportajda “Çok üzgünüz çok. Settar henüz yoğun bakımda. Gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak” ifadelerini kullanmıştı. Akabinde ise yapımcı Faruk Turgut’tan bir açıklama gelmişti. Turgut açıklamasında, senaryonun akışta devam ettiğini, herhangi bir değişikliğin olmayacağını belirtmişti.