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    • Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! Sosyal medyada yorum yorum yağdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! Sosyal medyada yorum yorum yağdı
    Çağla Şıkel, Fit, Form, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü model Çağla Şıkel, fit görüntüsünün sırrını takipçileriyle paylaştı. Beslenme alışkanlığını değiştiren ünlü mankenin yediği yiyecekler ise alay konusu oldu.

    Yıllarca koruduğu formuyla dikkat çeken Çağla Şıkel, takipçileriyle soru cevap yaptı. Ünlü manken yıllardır fit kalmasının sırrını da paylaştı.

    "KESİNLİKLE YAŞLANIYORUM"

    Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin sorusuna "Neden yaşlanmıyorsun?" sorusuna "Kesinlikle yaşlanıyorum ama bana iyi geleceğini düşündüğünü bildiğim şeyleri çoğaltarak ilerliyorum. Azalmıyorum çoğalıyorum. Bunlar da bana iyi geliyor" cevabını vermişti.

    Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! Sosyal medyada yorum yorum yağdı

    BESLENME SIRRINI PAYLAŞTI

    Tanındığı günden itibaren hiç kilolu görmediğimi Şıkel beslenme alışkanlığını değiştirdiğini belirterek fit görüntüsünün sırrını “Sıfır gluten, sıfır lektin, sıfır kuruyemiş, sıfır meyve ve süt ürünü. Abur cuburu da bıraktım. 2 aydır böyle. Hiç zorlanmadım. Şişkinlik kalmadı. Kendimi daha iyi hissediyorum.” sözleriyle açıkladı.

    Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! Sosyal medyada yorum yorum yağdı

    AÇIKLAMASI ALAY KONUSU OLDU

    Ünlü mankenin açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Yemediği yiyecekleri sayan Şıkel'e "Abla fotosentez mi yapıyorsun ya?", "Ne kaldı ablam geriye?" tarzından yorumlar yapıldı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çağla ŞıkelFitForm
    Haberler > Magazin > Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! Sosyal medyada yorum yorum yağdı
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