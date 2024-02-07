Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! Sosyal medyada yorum yorum yağdı

Ünlü model Çağla Şıkel, fit görüntüsünün sırrını takipçileriyle paylaştı. Beslenme alışkanlığını değiştiren ünlü mankenin yediği yiyecekler ise alay konusu oldu.

Yıllarca koruduğu formuyla dikkat çeken Çağla Şıkel, takipçileriyle soru cevap yaptı. Ünlü manken yıllardır fit kalmasının sırrını da paylaştı.

"KESİNLİKLE YAŞLANIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin sorusuna "Neden yaşlanmıyorsun?" sorusuna "Kesinlikle yaşlanıyorum ama bana iyi geleceğini düşündüğünü bildiğim şeyleri çoğaltarak ilerliyorum. Azalmıyorum çoğalıyorum. Bunlar da bana iyi geliyor" cevabını vermişti.

BESLENME SIRRINI PAYLAŞTI

Tanındığı günden itibaren hiç kilolu görmediğimi Şıkel beslenme alışkanlığını değiştirdiğini belirterek fit görüntüsünün sırrını “Sıfır gluten, sıfır lektin, sıfır kuruyemiş, sıfır meyve ve süt ürünü. Abur cuburu da bıraktım. 2 aydır böyle. Hiç zorlanmadım. Şişkinlik kalmadı. Kendimi daha iyi hissediyorum.” sözleriyle açıkladı.

AÇIKLAMASI ALAY KONUSU OLDU

Ünlü mankenin açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Yemediği yiyecekleri sayan Şıkel'e "Abla fotosentez mi yapıyorsun ya?", "Ne kaldı ablam geriye?" tarzından yorumlar yapıldı.