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Bizim Hikaye'nin 'Kiraz'ı ortaya çıktı: Son hali şaşırttı, artık Milano yolcusu...

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Magazin Haberleri

Bizim Hikaye dizisinin minik yıldızıydı, şimdi artık liseden mezun oldu. 'Kiraz' karakterini oynayan Zeynep Selimoğlu'nun son hali beğeni topladı. Liseden mezun olan Selimoğlu'nun Milano yolcusu olduğu öğrenildi.

Başrollerini Hazal Kaya ve Burak Deniz'in paylaştığı “Bizim Hikâye” dizisinde Kiraz karakterini oynayan Zeynep Selimoğlu liseden mezun oldu. 

17 yaşına giren Selimoğlu'nun yeni hali görenleri şaşırttı.

Bizim Hikaye'nin 'Kiraz'ı ortaya çıktı: Son hali şaşırttı, artık Milano yolcusu... - 1. Resim

Bizim Hikaye'nin 'Kiraz'ı ortaya çıktı: Son hali şaşırttı, artık Milano yolcusu... - 2. Resim

Okulundaki mezuniyet töreninde görüntülenen genç oyuncu heyecanlı anlar yaşadı.

Bizim Hikaye'nin 'Kiraz'ı ortaya çıktı: Son hali şaşırttı, artık Milano yolcusu... - 3. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Selimoğlu, Milano yolcusu... Tasarım ve modaya olan yeteneğiyle dikkat çeken Zeynep Selimoğlu, Nuova Accademia di Belle Arti‘de (NABA) eğitim alacak.

NABA, Sanat ve Tasarım alanında Dünya sıralamasında 4 sene üst üste ilk 100 arasında yer alan tek İtalyan Güzel Sanatlar Akademisi olarak biliniyor.

 

Düzenleyen:  - Magazin
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