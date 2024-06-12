Bizim Hikaye'nin 'Kiraz'ı ortaya çıktı: Son hali şaşırttı, artık Milano yolcusu...
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Bizim Hikaye dizisinin minik yıldızıydı, şimdi artık liseden mezun oldu. 'Kiraz' karakterini oynayan Zeynep Selimoğlu'nun son hali beğeni topladı. Liseden mezun olan Selimoğlu'nun Milano yolcusu olduğu öğrenildi.
Başrollerini Hazal Kaya ve Burak Deniz'in paylaştığı “Bizim Hikâye” dizisinde Kiraz karakterini oynayan Zeynep Selimoğlu liseden mezun oldu.
17 yaşına giren Selimoğlu'nun yeni hali görenleri şaşırttı.
Okulundaki mezuniyet töreninde görüntülenen genç oyuncu heyecanlı anlar yaşadı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Selimoğlu, Milano yolcusu... Tasarım ve modaya olan yeteneğiyle dikkat çeken Zeynep Selimoğlu, Nuova Accademia di Belle Arti‘de (NABA) eğitim alacak.
NABA, Sanat ve Tasarım alanında Dünya sıralamasında 4 sene üst üste ilk 100 arasında yer alan tek İtalyan Güzel Sanatlar Akademisi olarak biliniyor.