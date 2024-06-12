Bizim Hikaye'nin 'Kiraz'ı ortaya çıktı: Son hali şaşırttı, artık Milano yolcusu...

Düzenleyen: Eda Narin 12 Haziran 2024 11:18 - Güncelleme: 12 Haziran 2024 11:43 - Güncelleme:

Magazin Haberleri

Bizim Hikaye dizisinin minik yıldızıydı, şimdi artık liseden mezun oldu. 'Kiraz' karakterini oynayan Zeynep Selimoğlu'nun son hali beğeni topladı. Liseden mezun olan Selimoğlu'nun Milano yolcusu olduğu öğrenildi.