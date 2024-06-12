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Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Yeni sezonda Şebnem Bozoklu ile 'Meri'yi izleyeceğiz

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Kızılcık Şerbeti&#039;ne bomba transfer! Yeni sezonda Şebnem Bozoklu ile &#039;Meri&#039;yi izleyeceğiz

Magazin Haberleri

Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli olmaya başladı. İlk bomba Şebnem Bozoklu oldu. Bozoklu 'Meri' karakteriyle karşımıza çıkaca.

Sezon finaliyle sosyal medyayı yıkıp geçen Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezondaki yeni oyuncuları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Yeni sezona katılacak ilk oyuncusu belli oldu. Oyuncu Şebnem Bozoklu, dizi için yapımcı Faruk Turgut’la el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şebnem Bozoklu, 'Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzeni olan Meri karakterine hayat verecek.

Diziye 4 oyuncu daha katılacak.

 

Düzenleyen:  - Magazin
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