Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, elektronik sigara kullanımının ses tonunu değiştirdiğini açıkladı. Nikotin bağımlılığından kurtulmaya çalıştığını belirten Gomez, elektronik sigara kullanmayı düşünenlere “Buna değmez” diyerek seslendi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, elektronik sigara kullanımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çok fazla nikotinli elektronik sigara kullandığını ve bu alışkanlığın ses tonunu değiştirdiğini söyleyen 34 yaşındaki sanatçı, nikotini bırakmanın oldukça zor olduğunu dile getirdi. Yakın zamanda elektronik sigaraya ara verdiğini belirten Gomez, bu kararı sürdürebilmeyi umduğunu ifade etti.

Böbrek nakli olmuştu! Ünlü ismin elektronik sigara itirafı olay oldu: Buna değmez

“BUNA DEĞMEZ” DİYEREK SESLENDİ

Gomez, paylaşımında elektronik sigaranın sesinde kalıcı bir değişime yol açtığını düşündüğünü belirterek, “Sesimi değiştiremeyeceğim” dedi. Nikotini bırakmanın zorluğuna dikkat çeken sanatçı, elektronik sigara kullanmayı düşünenlere de seslendi. Gomez, “Eğer bu süreçten geçiyorsanız veya elektronik sigara kullanmayı deniyorsanız, buna değmez” ifadelerini kullandı.

Böbrek nakli olmuştu! Ünlü ismin elektronik sigara itirafı olay oldu: Buna değmez

Alışkanlığının sesini değiştirdiğini yineleyen şarkıcı, kısa süre önce nikotin kullanımına ara verdiğini ve bu kararını sürdürmek istediğini söyledi. Bağımlılıkla mücadelenin kolay olmadığını belirten Gomez, benzer bir süreçten geçen kişilerin de bunu aşabileceğini dile getirdi.

Böbrek nakli olmuştu! Ünlü ismin elektronik sigara itirafı olay oldu: Buna değmez

SESİNDEKİ DEĞİŞİMİN TEK SEBEBİ SİGARA OLMAYABİLİR

Ancak sanatçının sesindeki değişimin tek nedeni elektronik sigara olmayabilir. Lupus hastası olan Gomez, daha önce boğazında zaman zaman şişlik meydana geldiğini ve bunun sesini etkileyebildiğini açıklamıştı.

Kronik bir otoimmün hastalık olan lupus, bazı durumlarda gırtlak çevresinde iltihaplanmaya neden olarak ses kısıklığına ve konuşurken zorlanmaya yol açabiliyor. Gomez'in sesinin zaman içinde kalınlaşması da hayranlarının dikkatini çekmiş, bazı kullanıcılar sanatçının eski ve yeni konuşmalarını karşılaştıran videolar paylaşmıştı.

Öte yandan Gomez'in elektronik sigara kullanımına ilişkin açıklamaları, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, sanatçının geçmişte böbrek nakli geçirmiş olduğunu hatırlatarak nikotin kullanımını eleştirirken bazıları da süreci açıkça paylaştığı için ünlü isme destek verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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