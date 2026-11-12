Ekranların en çok kazanan oyuncuları arasında gösterilen Burak Özçivit, televizyon sektöründe yaşanan reklam krizinin ardından gündeme gelen bütçe kesintileriyle ilgili açıklama yaptı. Yapım şirketlerinin ekiplerden yüzde 30'a varan indirim talep etmesi üzerine oyuncu, birlikte çalıştığı ekibe destek olacaklarını belirterek dayanışma mesajı verdi.

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Televizyon dünyasında yaşanan reklam gelirlerindeki düşüş, dizi sektörünü de etkiledi. Kanalların yapım şirketlerinden bölüm bütçelerini aşağı çekmelerini istemesi üzerine yapımcılar da maliyetleri azaltmak için harekete geçti. Bu kapsamda oyuncular ve set ekipleri başta olmak üzere birçok çalışanla indirim görüşmeleri yapılmaya başlandı.

Bölüm başı 4,5 milyon TL kazanıyor! Burak Özçivit'ten indirim kararı

DİZİ SEKTÖRÜNDE KRİZ BÜYÜYOR

Daha önce “Haysiyet” dizisinin ekibinden yüzde 15 oranında indirim talep edildiği gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından farklı yapım şirketlerinin de ekipleriyle görüşerek yüzde 30'a kadar ulaşan indirim tekliflerinde bulunduğu öğrenildi. Sektörde yaşanan bu gelişmeler, oyuncuların ve set çalışanlarının alacağı kararları da gündeme taşıdı.

Bölüm başına 38 milyon TL'lik bütçesiyle dikkat çeken “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin ekibi ise yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında dayanışma mesajı verdi. Dizide Celadet Kozan karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, rol arkadaşları Burak Özçivit ve Muharrem Türkseven ile sarıldıkları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Taşçıoğlu, paylaşımına İzel'in “Biz Hep Böyleyiz” şarkısını da ekleyerek ekip arasındaki birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

Bölüm başı 4,5 milyon TL kazanıyor! Burak Özçivit'ten indirim kararı

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BURAK ÖZÇİVİT'TEN DAYANIŞMA MESAJI

Öte yandan dizideki performansıyla olduğu kadar kazancıyla da gündeme gelen Burak Özçivit'ten de konuyla ilgili açıklama geldi. Bölüm başına 4,5 milyon TL kazandığı iddia edilen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekip arkadaşlarını yalnız bırakmayacaklarının sinyalini verdi.

Özçivit, paylaşımında “Ekibimizle varız, onlara bu zorluğu yaşatmayız. Biz gerekeni üstleniriz” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun bu sözleri, sektörde yaşanan bütçe krizine karşı ekip arkadaşlarıyla dayanışma içinde olacağı şeklinde yorumlandı.

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