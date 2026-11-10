Türk televizyon sektöründe artan yapım maliyetleri ve reklam gelirlerindeki düşüş, dizi dünyasında ekonomik sıkıntıları beraberinde getirdi. Yapım şirketleri, yükselen bütçeleri kontrol altında tutabilmek için oyuncuların bölüm başı ücretlerinde indirime gitmelerini talep etmeye başladı. Sektörde gündeme gelen kaşe indirimi görüşmeleri, ekranların tanınan isimlerinin kazançlarını da yeniden tartışmaya açarken; Ozan Akbaba, Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Tolga Sarıtaş ve Devrim Özkan gibi oyuncuların kazandıkları öne sürülen ücretler ağızları açık bıraktı.

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Televizyon kanalları ve yapım şirketleri, artan prodüksiyon giderleri karşısında bütçelerini yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Oyuncu ücretlerinden set masraflarına kadar pek çok kalemde yaşanan artış, yapımların ekonomik yükünü artırırken reklam gelirlerindeki daralma da sektördeki tabloyu ağırlaştırıyor.

YAPIM ŞİRKETLERİ KAŞE İNDİRİMİ İSTEDİ

Yaşanan maliyet sıkıntısı nedeniyle yapım şirketlerinin oyuncularla ücret görüşmelerine başladığı öne sürülüyor. Özellikle bölüm başına yüksek ücret alan oyunculardan kaşe indirimi istenirken, bazı projelerde mevcut anlaşmaların yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi. Sektördeki ekonomik tablonun yalnızca oyuncuları değil, kamera arkasında çalışan ekipleri de etkilemesinden endişe ediliyor.

Milyonluk kaşelere indirim talebi! Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

YENİ BÖLÜMLERİN YAYIN TARİHLERİ ERTELENİYOR

Ekonomik sıkıntıların ekranlara yansıması da dikkat çekiyor. Bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayın gününe kısa süre kala ertelenmesi, izleyicilerin tepkisine neden oluyor. Artan maliyetler ve bütçe planlamaları, yapımların yayın takvimlerinde de değişikliklere yol açabiliyor.

Milyonluk kaşelere indirim talebi! Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

OYUNCULARIN BÖLÜM BAŞI ÜCRETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaşe indirimi iddialarının ardından dizilerde rol alan bazı oyuncuların bölüm başına kazandıkları ücretler de gündeme geldi. MagazinBurada'nın haberine göre, özellikle Uzak Şehir, Yeraltı ve Teşkilat dizilerinin başrol oyuncularına ödendiği öne sürülen rakamlar dikkat çekti.

İŞTE İDDİA EDİLEN BÖLÜM BAŞI ÜCRETLER

• Ozan Akbaba: 1,5 milyon TL

Milyonluk kaşelere indirim talebi! Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

• Uraz Kaygılaroğlu: 1,5 milyon TL

Milyonluk kaşelere indirim talebi! Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

• Deniz Can Aktaş: 1,2 milyon TL

Milyonluk kaşelere indirim talebi! Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

• Tolga Sarıtaş: 1,2 milyon TL

Milyonluk kaşelere indirim talebi! Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

• Devrim Özkan: 1 milyon TL

Milyonluk kaşelere indirim talebi! Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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