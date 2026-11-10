Milyonluk kaşelere indirim talebi! Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri ortaya çıktı
Türk televizyon sektöründe artan yapım maliyetleri ve reklam gelirlerindeki düşüş, dizi dünyasında ekonomik sıkıntıları beraberinde getirdi. Yapım şirketleri, yükselen bütçeleri kontrol altında tutabilmek için oyuncuların bölüm başı ücretlerinde indirime gitmelerini talep etmeye başladı. Sektörde gündeme gelen kaşe indirimi görüşmeleri, ekranların tanınan isimlerinin kazançlarını da yeniden tartışmaya açarken; Ozan Akbaba, Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Tolga Sarıtaş ve Devrim Özkan gibi oyuncuların kazandıkları öne sürülen ücretler ağızları açık bıraktı.
Televizyon kanalları ve yapım şirketleri, artan prodüksiyon giderleri karşısında bütçelerini yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Oyuncu ücretlerinden set masraflarına kadar pek çok kalemde yaşanan artış, yapımların ekonomik yükünü artırırken reklam gelirlerindeki daralma da sektördeki tabloyu ağırlaştırıyor.
YAPIM ŞİRKETLERİ KAŞE İNDİRİMİ İSTEDİ
Yaşanan maliyet sıkıntısı nedeniyle yapım şirketlerinin oyuncularla ücret görüşmelerine başladığı öne sürülüyor. Özellikle bölüm başına yüksek ücret alan oyunculardan kaşe indirimi istenirken, bazı projelerde mevcut anlaşmaların yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi. Sektördeki ekonomik tablonun yalnızca oyuncuları değil, kamera arkasında çalışan ekipleri de etkilemesinden endişe ediliyor.
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YENİ BÖLÜMLERİN YAYIN TARİHLERİ ERTELENİYOR
Ekonomik sıkıntıların ekranlara yansıması da dikkat çekiyor. Bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayın gününe kısa süre kala ertelenmesi, izleyicilerin tepkisine neden oluyor. Artan maliyetler ve bütçe planlamaları, yapımların yayın takvimlerinde de değişikliklere yol açabiliyor.
OYUNCULARIN BÖLÜM BAŞI ÜCRETLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kaşe indirimi iddialarının ardından dizilerde rol alan bazı oyuncuların bölüm başına kazandıkları ücretler de gündeme geldi. MagazinBurada'nın haberine göre, özellikle Uzak Şehir, Yeraltı ve Teşkilat dizilerinin başrol oyuncularına ödendiği öne sürülen rakamlar dikkat çekti.
İŞTE İDDİA EDİLEN BÖLÜM BAŞI ÜCRETLER
• Ozan Akbaba: 1,5 milyon TL
• Uraz Kaygılaroğlu: 1,5 milyon TL
• Deniz Can Aktaş: 1,2 milyon TL
• Tolga Sarıtaş: 1,2 milyon TL
• Devrim Özkan: 1 milyon TL