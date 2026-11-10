Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında karar çıktı! İki kayınbirader tutuklandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 2003 yılından bu yana aydınlatılamayan dosya kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye çıkarıldı. Müge Anlı, 10 Kasım tarihli canlı yayında mahkemenin tutuklama kararlarını açıkladı. Buna göre Metin Musacalı, kasten öldürme suçlamasıyla, Türkeş Musacalı ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla tutuklandı.
Yıllardır gizemini koruyan Elife Doğrul dosyasında yürütülen soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Programda gündeme getirilen iddialar üzerine savcılık tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Aydın, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 4'ünün adliyedeki işlemleri tamamlandı.
“EVDEN ÇIKTI BİR DAHA HABER ALINAMADI” İDDİASI
Soruşturma çerçevesinde ifade veren Talip Musacalı, dini nikahlı eşi Elife Doğrul'un ortadan kaybolduğu 2003 yılında aralarında tartışma yaşandığını söyledi. Musacalı, tartışmanın sonrasında kardeşi Metin Musacalı'nın Elife'yi Mersin'e götürmek amacıyla evden çıkardığını, bu olayın ardından eşinden bir daha haber alamadığını öne sürdü.
İKİ KAYINBİRADER TUTUKLANDI
Talip Musacalı, daha sonraki dönemde kardeşi Metin Musacalı'nın Elife Doğrul'u öldürdüğünü öğrendiğini iddia etti.
Musacalı'nın anlatımına göre Metin Musacalı, yanında çalışan Muhammet Baycur ile birlikte genç kadının cansız bedenini Söke Ovası'nda bir bölgeye gömdü.
Dosyadaki son gelişmeleri canlı yayında aktaran Müge Anlı, mahkemenin kararını izleyicilerle paylaştı. Elife Doğrul'un kaybolmasıyla ilgili soruşturmada Metin Musacalı, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheli Türkeş Musacalı da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlaması kapsamında tutuklandı. Tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan Meral Musacalı hakkında ise serbest bırakılma kararı verildi.
"ANNEMİN KANI YERDE KALMADI"
Mahkemenin kararının duyurulması, Elife Doğrul'un ailesine duygusal anlar yaşattı. Kızı Hülya Yıldız ile anneannesi Teslime Hanım gözyaşlarını tutamadı. Annesinin akıbetinin aydınlatılması için mücadele eden Hülya Yıldız, "Annemin kanı yerde kalmadı" diyerek Müge Anlı'ya teşekkürlerini iletti.
"CEZAEVİNE GİRMESEYMİŞ İKİMİZİ DE VURDURACAKMIŞ"
Elife Doğrul'un eşi Talip Musacalı, tutuklama kararının ardından çarpıcı bir iddiayı daha gündeme getirdi. Metin Musacalı'nın cezaevine gönderilmesiyle kendisinin ve bir başka kişinin olası bir saldırıdan kurtulduğunu savunan Musacalı, kahvede duyduğu bir konuşmayı anlattı.
Talip Musacalı, "Beş tane adam tutulmuş. Metin tutuyor bunları. Eğer Metin cezaevine girmeseymiş ikimizi de vurduracakmış" ifadelerini kullandı.
ELİFE DOĞRUL DOSYASINDA NE OLMUŞTU?
Elife Doğrul, 13 Mayıs 2003'te henüz 24 yaşındayken ortadan kayboldu. Genç kadından uzun yıllar boyunca hiçbir haber alınamadı. Aradan 23 yıl geçtikten sonra kızı Hülya Yıldız, annesinin akıbetini öğrenebilmek amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Böylece yıllardır çözülemeyen kayıp dosyası yeniden gündeme taşındı.
Programda ortaya atılan iddialar üzerine Elife Doğrul'un öldürülmüş olabileceği ihtimali araştırılmaya başlandı. Talip Musacalı, kardeşi Metin Musacalı'yı cinayetle suçlayarak Elife'nin Muhammed Baycur'un da yardımıyla öldürüldüğünü ve cenazesinin Aydın'ın Söke ilçesinde bir araziye bırakıldığını ileri sürdü.
İddiaların ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Aydın, İzmir ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarla 7 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın son aşamasında Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında tutuklama kararı verildiği Müge Anlı tarafından canlı yayında duyuruldu.