Müge Anlı'daki Elife Doğrul dosyasında karar çıktı! İki kayınbirader tutuklandı

"CEZAEVİNE GİRMESEYMİŞ İKİMİZİ DE VURDURACAKMIŞ"

Elife Doğrul'un eşi Talip Musacalı, tutuklama kararının ardından çarpıcı bir iddiayı daha gündeme getirdi. Metin Musacalı'nın cezaevine gönderilmesiyle kendisinin ve bir başka kişinin olası bir saldırıdan kurtulduğunu savunan Musacalı, kahvede duyduğu bir konuşmayı anlattı.

Talip Musacalı, "Beş tane adam tutulmuş. Metin tutuyor bunları. Eğer Metin cezaevine girmeseymiş ikimizi de vurduracakmış" ifadelerini kullandı.

