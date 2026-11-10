Yıllar önce katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan ve bir süredir Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tolga Taner Tarlacı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İddialara cevap başka bir Survivor yarışmacısından geldi. Aileye ulaşan Yasin Obuz, Tarlacı'nın son durumunu paylaştı.

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2011’de katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı’nın Güney Kıbrıs’ta kaldığı cezaevinde hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyada yeniden yayıldı. Tarlacı hakkında 2023’te de benzer bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine Tarlacı’nın babasıyla görüşen Yasin Obuz, arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Survivor ve MasterChef’te yarışan Obuz, "Taner’in babasıyla şu an konuştum. Hapiste durumu iyi, bir şeyi yok. Saçma sapan sayfalara inanmayı bırakın" ifadelerini kullandı.

Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Yasin Obuz duyurdu

Tarlacı, 2011'de yayınlanan Survivor ile tanınmış, yarışmadaki sıra dışı çıkışlarıyla uzun süre konuşulan isimlerden biri olmuştu. İlerleyen yıllarda ise adı daha çok karıştığı adli olaylarla gündeme geldi.

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