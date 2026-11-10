Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı "Gazi'nin mirasını istismar edenler on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Gazi'nin fikirlerini kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek bu millete en büyük kötülüğü yaptılar. Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar. Biz ise binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak her sayfası şanla, şerefle dolu mazimizi bir bütün halinde kucaklayarak reddi miras edenlerin açtığı bu yarayı kapatmaya çalıştık” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar verdi.

Gazi'nin mirasını istismar edenlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı "Gazi'nin fikirlerini kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek bu millete en büyük kötülüğü yaptılar. Zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar" dedi.

Cumhurbaşkanı’ndan gazi mirasını heba edenlere tepki: Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar, biz bu yarayı kapatmaya çalıştık

"TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ SEVİYELERE GETİRDİK"

Cumhuriyet’i yeniden cumhurla buluşturduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı bu süreci nasıl inşa ettiklerini ise şöyle açıkladı:

Vesayete son verdik, anlamsız yasakları kaldırdık, demokrasiyle birlikte hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Aziz milletimizin de desteğiyle milli iradenin önündeki engelleri tek tek bertaraf ettik. Savunmada, üretimde, dış politikada, sağlıkta, adalette, eğitimde, ulaşımda daha pek çok alanda hayata geçirdiğimiz eser hizmet ve projelerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"BU KURUMLAR TARİHİ BUGÜNE TAŞIR"

Son asrı büyük acılarla, yıkımlarla, bozgunlarla geçen bir milletin nasıl yeniden şahlandığını, küllerinden nasıl yeniden doğduğunu, bu muazzam kıyamı nasıl Cumhuriyetle taçlandırdığını bir kez daha hatırladık. Cumhuriyeti korumak, onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını teşkil eden kurumları güçlendirmekle mümkündür. Bu kurumlar tarihi bugüne taşır. Kimlik ve kültürü bünyelerinde yaşatır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu da işte bu müesseselerden biridir. Bunu düşünerek bu muazzam eseri inşa ettik, ihya ettik ve bugüne taşıdık.

Cumhurbaşkanı’ndan gazi mirasını heba edenlere tepki: Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar, biz bu yarayı kapatmaya çalıştık

"DİKKAT ÇEKEN İŞLERE İMZA ATIYOR"

Dilimize, mazimize ve kültürümüze yönelik başarılı çalışmalar icra eden kurumumuz, aynı zamanda erken dönem Cumhuriyet tarihine ilişkin araştırma faaliyetleriyle de temayüz ediyor. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi yüksek kurumun çatısı altında akademik ve ilmi eserler bağlamında dikkat çeken işlere imza atıyor. Modern yazılım altyapısıyla yayın, ansiklopedi ve sözlük çalışmalarıyla, bilimsel araştırma projeleri ve akademik etkinlikleriyle uluslararası ölçekte tebarüz eden Yüksek Kurumumuzu bugün bir kez daha tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı’ndan gazi mirasını heba edenlere tepki: Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar, biz bu yarayı kapatmaya çalıştık

“CUMHUR'LA CUMHURİYET'İN ARASINI AÇTILAR”

Gazi'nin mirasını istismar edenler on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Gazi'nin fikirlerini kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek bu millete en büyük kötülüğü yaptılar. Zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar. Biz ise hem Cumhuriyet'in kazanımlarına hem de binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak her sayfası şanla, şerefle dolu mazimizi bir bütün halinde kucaklayarak reddi miras edenlerin açtığı bu yarayı kapatmaya çalıştık.

Cumhurbaşkanı’ndan gazi mirasını heba edenlere tepki: Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar, biz bu yarayı kapatmaya çalıştık

“HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE GENİŞ BİR ALAN AÇTIK”

Biz ise hem Cumhuriyet'in kazanımlarına hem de binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak her sayfası şanla, şerefle dolu mazimizi bir bütün halinde kucaklayarak reddi miras edenlerin açtığı bu yarayı kapatmaya çalıştık. Gazi Mustafa Kemal'in kimsesizlerin kimsesi olarak nitelendirdiği Cumhuriyet’i yeniden cumhurla buluşturduk. Vesayete son verdik, anlamsız yasakları kaldırdık, demokrasiyle birlikte hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Aziz milletimizin de desteğiyle milli iradenin önündeki engelleri tek tek bertaraf ettik. Savunmada, üretimde, dış politikada, sağlıkta, adalette, eğitimde, ulaşımda daha pek çok alanda hayata geçirdiğimiz eser hizmet ve projelerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik.

Cumhurbaşkanı’ndan gazi mirasını heba edenlere tepki: Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar, biz bu yarayı kapatmaya çalıştık

“AYNI AZİMLE İSTİKBALİMİZİ İNŞA EDİYORUZ”

Gazi'nin de tasavvur ettiği müessir, muteber, küresel barış ve istikrara aktif katkı sunan saygın bir Türkiye'yi milletimize teneffüs ettirdik. Şunun bilinmesinde fayda görüyorum, 103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak, bize kefen biçen müstevlileri nasıl bozguna uğrattıysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz.

Cumhurbaşkanı’ndan gazi mirasını heba edenlere tepki: Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar, biz bu yarayı kapatmaya çalıştık

“TERÖR MESELESİNDE MESAFE ALDIK”

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağımız Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Allah'a hamdolsun. Her alanda büyük bir hamle seferberliği içindeyiz. Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık. Sadece hudutlarımız dahilinde değil, sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanı’ndan gazi mirasını heba edenlere tepki: Cumhur'la Cumhuriyet'in arasını açtılar, biz bu yarayı kapatmaya çalıştık

“DURMAYACAK DURAKSAMAYACAĞIZ”

Türk demokrasinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz. Yani etrafımızı saran istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milletiyle tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu ülkeyi tüm imkanlarımızı devreye alarak yeni zaferlerle yeni başarılarla inşallah çok daha güçlü noktalara getirinceye kadar durmayacak duraksamayacağız.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala