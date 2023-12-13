Brooklyn Nine-Nine dizisinin yıldızı Andre Braugher hayatını kaybetti

13 Aralık 2023 09:30 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 09:41

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: The Guardian

‘Homicide’, ‘Hack’ , ‘Brooklyn Nine Nine’ gibi başarılı yapımlarda yer alan ABD’li oyuncu Andre Braugher 61 yaşında hayatını kaybetti.

Başarılı aktörün menajeri Braugher’in bir süredir hasta olduğunu ve ölümünün bu hastalıktan kaynaklandığını doğruladı. Hastalığının ne olduğu konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

ROL ARKADAŞINDAN DUYGUSAL VEDA

Braugher'ın Brooklyn Nine-Nine’daki rol arkadaşı Terry Crews, Instagram hesabından ünlü oyuncunun ölümünün ardından şu duygusal satırları yazdı:

“Seni tanımaktan, seninle gülmekten, seninle çalışmaktan ve yeri doldurulamaz yeteneğini izleyerek 8 muhteşem yılı paylaşmaktan onur duyuyorum. Aramızdan çok erken ayrıldın. Bana çok şey öğrettin. Seni tanıdığım minnettar kalacağım. Bilgeliğin, tavsiyelerin, nezaketin ve dostluğun için teşekkür ederim. Bana iyi yaşanmış bir hayatın neye benzediğini gösterdin.”

İKİ EMMY ÖDÜLÜ SAHİBİ

Karakteristik sesiyle hemen tanınan Braugher, NBC dizisi Homicide ile ün kazandı. Rol aldığı inatçı ve kibirli dedektif Frank Pembleton rolüyle 1998 yılında Emmy ödülüne layık görüldü.

Usta aktör ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da ‘Thief’ adlı dizisiyle kazandı. Braugher 30 yıllık kariyeri boyunca toplamda 11 Emmy ödülüne aday gösterildi.

Onu en ünlü yapan, sekiz sezon boyunca Andy Samberg ile birlikte rol aldığı popüler komedi Brooklyn Nine-Nine’daki soğukkanlı Yüzbaşı Raymond Holt karakteri oldu. Andre Braugher, 2013-2021 yılları arasında toplamda sekiz sezon boyunca dizide rol aldı.

"FARKLI BİR ŞEY YAPMA FIRSATI OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Başarılı oyuncu onu dünya çapında üne kavuşturan Brooklyn Nine Nine dizisi için "Bunun kariyerimin geri kalanından çarpıcı biçimde farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim. Sanırım bir aktör olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahnenin nasıl oynanacağına dair inanılmaz sayıda olasılığa daha açık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

1991 yılında Homicide dizisinde eşini oynayan aktris Ami Brabson ile evlenen Braugher’in bu evliliğinden üç erkek çocuğu bulunuyordu.