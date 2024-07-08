Bülent Ersoy'un taktığı altınların fiyatı "Yok artık" dedirtti! Dansı olay oldu

Dünya Güzellerim Tatilde ilk bölümüyle geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşmuştu. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’in yer aldığı programın her sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Programın yayınlanan bölümünde Ersoy’un boynundaki ve kollarındaki altın takılar ise gündem oldu. İddialara göre şarkıcının altınlarının değeri tam olarak 10 milyon TL.

Dünya Güzellerim tatilde programı daha önce kavga sebebiyle bitmişti. Program, yeni formatıyla yeniden başladı.

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı programda Ersoy’un her yaptığı olay oluyor.

"ALTINLARDAN GÖZÜMÜ ALAMADIM"

Bu kez de programın çekimlerinde Bülent Ersoy'un 10 Milyon TL'lik takılarıyla ettiği dans ettiği anlar ortaya çıktı.

Sosyal medyada Ersoy’un takılarını görenler yorum yağdırdı. Şarkıcıya, “10 milyon para mı Bülent Ersoy için?”, “Altınlardan gözümü alamadım”, “10 milyonu üstümde taşısam uykum kaçar”, "Yok artık" gibi yorumlar yapıldı.