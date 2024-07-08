Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Bülent Ersoy'un taktığı altınların fiyatı "Yok artık" dedirtti! Dansı olay oldu

Bülent Ersoy'un taktığı altınların fiyatı "Yok artık" dedirtti! Dansı olay oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Magazin Haberleri

Dünya Güzellerim Tatilde ilk bölümüyle geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşmuştu. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’in yer aldığı programın her sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Programın yayınlanan bölümünde Ersoy’un boynundaki ve kollarındaki altın takılar ise gündem oldu. İddialara göre şarkıcının altınlarının değeri tam olarak 10 milyon TL.

Dünya Güzellerim tatilde programı daha önce kavga sebebiyle bitmişti. Program, yeni formatıyla yeniden başladı.

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı programda Ersoy’un her yaptığı olay oluyor.

Bülent Ersoy'un taktığı altınların fiyatı

"ALTINLARDAN GÖZÜMÜ ALAMADIM"

Bu kez de programın çekimlerinde Bülent Ersoy'un 10 Milyon TL'lik takılarıyla ettiği dans ettiği anlar ortaya çıktı.

Bülent Ersoy'un taktığı altınların fiyatı

Sosyal medyada Ersoy’un takılarını görenler yorum yağdırdı. Şarkıcıya,  “10 milyon para mı Bülent Ersoy için?”, “Altınlardan gözümü alamadım”, “10 milyonu üstümde taşısam uykum kaçar”, "Yok artık" gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Van konserinde sahneye pet şişeler fırlatılan Bengü Edirne’de çiçeklere boğulduFransa'da sol ittifak kazandı aşırı sağ karşıtları Paris'i savaş alanına çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Van konserinde sahneye pet şişeler fırlatılan Bengü Edirne’de çiçeklere boğuldu - MagazinPet şişeler yağmıştı: Edirne'de çiçeklere boğulduArda Güler'in ablası paylaşım yaptı, takipçi sayısı uçtu - MagazinAblası paylaşım yaptı! Takipçi sayısı uçtuSerdar Ortaç 3 ayda 80 konser verecek! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı - Magazin3 ayda 80 konser verecek! Kazanacağı ücret dudak uçuklattıSıla Doğu kameralara yakalandı! Lüks jipi dikkat çekti - MagazinKameralara yakalanınca hızla uzaklaştı! Jipi dikkat çektiHakkı Bulut'un mütevazı evi gündem oldu! - MagazinHakkı Bulut'un mütevazı evi gündem oldu!Metin Akpınar'a bir şok daha! O da kızı çıktı - MagazinMetin Akpınar'a bir şok daha! O da kızı çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...