Burak Özçivit ve Fahriye Evcen paraya para demiyor… Yeni reklam filmi için rekor ücret alacaklar

30 Aralık 2023 10:59 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 11:00

Mutlu bir evlilikleri olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, özel hayatları ve rol aldıkları projelerle konuşulmaya devam ediyor. Birçok ünlü markanın dikkatini çeken ikili, son olarak yer alacakları reklam anlaşmasıyla adlarından söz ettirdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları birlikteliğe dönüştü. Ünlü çift, mutlu giden birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. 29 Haziran 2017’de ise İstanbul’daki Said Halim Paşa Yalısı’nda görkemli bir düğün yaptılar.

Çift, 2019 yılında ilk bebekleri Karan’ı bu sene ise oğulları Kerem’i kucaklarına aldı. Aile yaşantısıyla örnek gösterilen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sık sık sosyal medyada mutluluk dolu karelerini paylaşıyor ve takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor.

80 MİLYON TL’LİK REKLAM

Paylaşımları merak uyandıran çiftin iş birlikleri ve projeleri de yakından takip ediliyor. İkili, son olarak anlaşmaya vardıkları bir mobilya reklamıyla gündeme geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre çift, 2023 yılını dev bir anlaşma ile kapattı. Mobilya markasının yüzü olan Özçivit ile Evcen alacakları parayla dudak uçuklattı. Oyuncu çiftin anlaşmadan 80 milyon kazanacakları iddia edildi.

Bir süredir dizi projelerinden uzak olan Fahriye Evcen, daha önce şampuan, makyaj ve giyim markasının reklamlarında oynamıştı. Son olarak ise oğlu Karan ile bir bebek bezi markasının reklamında objektif karşısına geçmişti. Burak Özçivit de daha önce bir giyim ve şampuan markasında rol almıştı. Ortadoğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan oyuncu ayrıca bir gayrimenkul geliştirme şirketinin reklamında da oynamıştı.