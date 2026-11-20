Son dönemdeki fiziksel değişimiyle gündeme gelen oyuncu Çağatay Ulusoy, kız arkadaşı Aslıhan Malbora ile objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü isim, verdiği kiloların sırrını paylaştı. Yeni dizisi Eşref Tek için yoğun çalışma temposuna giren Ulusoy, beslenme düzeninde yaptığı değişikliği ve dinlenme dönemlerini nasıl geçirdiğini anlattı.

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Oyunculuğunun yanı sıra son dönemdeki görünümüyle de adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ile İstanbul Etiler'de görüntülendi. Bir mekandan çıkış yaptıkları sırada gazetecilerle karşılaşan çift, soruları cevapladı.

FİZİKSEL DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Son aylarda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Çağatay Ulusoy'un yeni görünümü merak uyandırdı. Oyuncunun nasıl bir yöntem izleyerek zayıfladığına ilişkin sorular da gündeme geldi.

Etiler'de basın mensuplarının karşısına çıkan Ulusoy, kilo verme sürecine dair merak edilenleri yanıtladı. Ünlü oyuncu, zayıflamak için özel bir uygulamaya başvurmadığını, diyet yaptığını ifade etti.

Çağatay Ulusoy'un zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl kilo vermiş

NASIL KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Yeni projesi için yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, hem diyet sürecinden hem de çalışma temposundan bahsetti. Kilo vermek için diyet yaptığını belirten oyuncu, boş zamanlarında ise dinlenmeyi tercih ettiğini söyledi.

Ulusoy, konuya ilişkin açıklamasında, “Diyet yaptım. Dinlenme dönemine girince genelde dinlenmeye çalışıyorum. Şimdi de iş başladı” ifadelerini kullandı.

Çağatay Ulusoy'un zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl kilo vermiş

ASLIHAN MALBORA İLE AKŞAM YEMEĞİNE ÇIKTI

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Çağatay Ulusoy, Etiler ziyaretinde kız arkadaşı Aslıhan Malbora ile birlikteydi. Çiftin bir mekandan çıkarken görüntülenmesi üzerine gazeteciler kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Kuzeninin ziyareti dolayısıyla bir araya geldiklerini ve yemek yediklerini söyleyen Ulusoy, ertesi sabah erken saatlerde sete gideceğini de belirtti.

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